Tidigare NHL-stjärnans dramatiska liv blir film

Theoren Fleury var en av NHL:s största stjärnor på 90-talet. Men han bar på en mörk hemlighet som höll på att äta upp honom inifrån. Nu ska den tidigare Calgary Flames-forwardens memoarer hamna på vita duken, rapporterar Deadline.

Theoren Fleurys kaotiska live blir till film – där den tidigare NHL-stjärnan ska spelas av den kanadensiske skådespelaren Kevin Zegers. Foto: AP Photo/The Canadian Press,Jeff McIntosh & Alamy

Theoren Fleury var spelaren som slog oddsen genom att ta sig till NHL. Den 168 centimeter korte forwarden draftades av Calgary Flames i den åttonde rundan 1987, men lyckades trots det bli en firad stjärna som vann Stanley Cup med Flames 1989.

Men allt var inte frid och fröjd. Med sig in i ligan bar Fleury en mörk hemlighet. Under tidiga tonåren blev han sexuellt utnyttjad av sin dåvarande tränare Graham James, något som blev känt först 2009 när Fleury släppte självbiografin Playing With Fire. James hade redan innan dess dömts till fängelse för sina övergrepp på en annan före detta NHL-spelare, Sheldon Kennedy.

Traumat som Fleury drabbades av förföljde honom in i NHL-karriären och ledde till missbruk och mental ohälsa.

Kevin Zegers spelar Theoren Fleury i filmen

Nu ska hans livs historia, baserat på memoarerna, bli en Hollywoodproduktion. Sajten Deadline rapporterar att man kommer att starta inspelningen av filmen i juni och att Fleury ska spelas av den kanadensiske skådespelaren Kevin Zegers, känd från bland annat Gossip Girl, Transamerica och Dawn of the Dead. Regissör är Michael Young.

– För Michael och mig har det varit ett passionsprojekt att föra Theos liv till filmduken. Med hans stöd och uppmuntran är vi glada över att påbörja denna resa och berätta hans historia med samma passion och glöd som han själv spelade med, säger Zegers till Deadline.

Theoren Fleury spelade 1 084 NHL-matcher för Calgary, Colorado, New York Rangers och Chicago och stod för 1 088 poäng. Han vann OS-guld med Kanada i japanska Nagano 1998 och var med och vann Canada Cup 1991.