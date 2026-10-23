NHL

Hyllad, petad och nu nedskickad till AHL

Publicerad 23 oktober 2026 16:15
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
Följ HockeySverige påGoogle news

Hyllad, petad och nu nerskickad. Theo Lindstein spelade till sig en plats i St. Louis Blues under träningslägret, men nu fortsätter säsonger i Springfield Thunderbirds och AHL.

Theo Lindstein skickas ner till AHL.
Theo Lindstein skickas ner till AHL.
Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images.

Det var i slutet av september som St. Louis Blues Jim Montgomery tog i från tårna när han fick prata om Theo Lindstein. 

– Han kanske är vår bästa back på att flytta upp pucken till forwards och stötta upp direkt. Så fort någon är ledig – boom! Det är blad till blad och så är pucken borta, säger hyllade tränaren som annars brukar vara försiktig med de stora orden.

Den tidigare JVM-backen hade tagit en plats i NHL via träningslägret och väntades inleda säsongen i ett andra backpar intill Colton Parayko. Tre omgångar senare var verkligheten en helt annan. Lindstein var plötsligt petad från laguppställningen.

 Vi behöver få in fler spelare. Det här är inte en reflektion över Lindsteins spel. Jag tycker visserligen att han behöver sätta större avtryck i matcherna, men vi ger Barron chansen att spela en match, sa Montgomery till The Hockey News.

Nu kommer nästa smäll för 21-åringen från Gävle. 

Skickas ner till AHL och Springfield

Med fyra NHL-matcher och en poäng på sitt CV 2026/27, skickas Theo Lindstein ner till AHL igen. Där tar han plats i det Springfield Thunderbirds som var hans hem under stora delar av det första året i Nordamerika. Då stannade den tidigare Brynäs-talangen på 14 poäng över 59 grundseriematcher. 

Lindstein fick göra sin NHL-debut då han kallades upp i sluttampen av förra säsongens grundserien. Han landade på totalt 17 matcher i NHL. Innan flytten till Nordamerika samlade han på sig 88 matcher i SHL, samt 49 matcher i Hockeyallsvenskan. 

Source: Theo Lindstein @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

AHLSt Louis BluesTheo Lindstein