Hyllad, petad och nu nedskickad till AHL

Theo Lindstein skickas ner till AHL.

Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images.

Det var i slutet av september som St. Louis Blues Jim Montgomery tog i från tårna när han fick prata om Theo Lindstein.

– Han kanske är vår bästa back på att flytta upp pucken till forwards och stötta upp direkt. Så fort någon är ledig – boom! Det är blad till blad och så är pucken borta, säger hyllade tränaren som annars brukar vara försiktig med de stora orden.

Den tidigare JVM-backen hade tagit en plats i NHL via träningslägret och väntades inleda säsongen i ett andra backpar intill Colton Parayko. Tre omgångar senare var verkligheten en helt annan. Lindstein var plötsligt petad från laguppställningen.

– Vi behöver få in fler spelare. Det här är inte en reflektion över Lindsteins spel. Jag tycker visserligen att han behöver sätta större avtryck i matcherna, men vi ger Barron chansen att spela en match, sa Montgomery till The Hockey News .

Nu kommer nästa smäll för 21-åringen från Gävle.

Skickas ner till AHL och Springfield

Med fyra NHL-matcher och en poäng på sitt CV 2026/27, skickas Theo Lindstein ner till AHL igen. Där tar han plats i det Springfield Thunderbirds som var hans hem under stora delar av det första året i Nordamerika. Då stannade den tidigare Brynäs-talangen på 14 poäng över 59 grundseriematcher.

Lindstein fick göra sin NHL-debut då han kallades upp i sluttampen av förra säsongens grundserien. Han landade på totalt 17 matcher i NHL. Innan flytten till Nordamerika samlade han på sig 88 matcher i SHL, samt 49 matcher i Hockeyallsvenskan.