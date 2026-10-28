Succéstarten - efter jättetrejden: "Redo i två månader"

Connor Hellebuyck vinnare i debuten.

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I fredags fick följetongen äntligen ett slut när Connor Hellbuyck trejdades av Winnipeg Jets till New Jersey Devils, där svenske Alexander Command blev en bricka i spelet.

I natt gjorde den amerikanske OS-guldmålvakten debut för sitt nya lag, och det blev succé direkt.

Devils vann i Hellebuycks debut

Devils var på besök i Dallas och mötte ett glödhett Stars, som kom till matchen med fem raka segrar i ryggen. Men med Hellebyuck i Devils-kassen för Devils stod hemmalaget Dallas istället för en slätstruken insats och mäktade bara med 17 skott på mål.

– Jag tycker att spelarna framför mig gjorde en perfekt match för att hjälpa mig att komma in i laget. De släppte till få skott, täckte allt och höll spelet på utsidan, säger Hellebuyck efter matchen.

Debuten i Devils blev också säsongsdebuten för Hellebuyck, i och med den avstängning som löpte ut i samband med trejden.

– Om du frågar mig så har jag varit redo i två månader. Jag vet inte exakt när det blev officiellt att jag skulle starta, men jag har hela tiden haft mindsetet sedan jag kom hit att jag vill in och spela, säger han.

I New Jersey noterades Jesper Boqvist i målprotokollet, och han menar att stjärnmålvaktens intåg har gett laget ny energi.

– Ja, att han kommit till oss har förstås blivit en boost för hela laget, säger svenske centern Jesper Boqvist till Sportbladet .

Även Jesper Bratt noterades för en assistpoäng i Devils seger.

Dallas Stars - New Jersey Devils 1-5 (0-1, 1-3, 0-1)

Dallas: Justin Hryckowian

New Jersey: Nico Hischier (2), Jesper Boqvist, Luke Hughes, Jack Hughes