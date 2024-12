Doldisen gör två mål – för andra matchen i rad

Simon Holmström är het i NHL. Under natten gjorde han två mål – för andra matchen i följd. Det när New York Islanders vann med 3-0 mot Buffalo Sabres.

Foto: AP Photo/Nick Wass. Tung seger för New York Islanders.

Han går något under radarn, Simon Holmström. Men just nu är forwarden i riktigt fin form för New York Islanders. Under natten till fredag blev det två mål när Islanders förlorade mot Washington efter förlängning.

Nu svarade 23-åringen upp med två nya mål i nattens match. Det när New York Islanders besegrade Buffalo med 3-0.

Det var också deras första hållna nolla för säsongen. För svensken var det mål nummer fyra och fem den här säsongen. Det har alltså börjat lossna ordentligt med målskyttet efter en trögare start på säsongen.

Simon Holmström gjorde 15 mål förra året

Förra säsongen sköt Simon Holmström 15 mål och fick lite av ett genombrott i NHL. I år siktar forwarden på att kanske kunna nå över 20 mål och putsa sitt personbästa ytterligare.

Den tidigare JVM-forwarden draftades i första rundan av Islanders som spelare nummer 23 2019 och är nu inne på sista året av sitt rookie-kontrakt. Därmed är det ett viktigt år för att få ett nytt förnyat avtal i ligan till nästa säsong.

Det var i den andra perioden som målskyttet började den här matchen. Det var då Anders Lee som satte dit 1-0 innan Holmström utökade till 2-0 drygt två minuter senare. Sen dröjde det tills det var åtta sekunder kvar av matchen innan han fastställde slutresultatet till 3-0 i öppen kasse.

I målet var det Ilja Sorokin som höll en efterlängtad nolla.