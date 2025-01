Knäckte regerande mästaren – med kvadrupelräddning

Florida Panthers tryckte på för en kvittering mot Philadelphia Flyers.

Då klev Samuel Ersson fram och gjorde fyra räddningar – i samma sekvens.

Det var med drygt tre minuter kvar att spela av den tredje perioden vid ställningen 4–3 i nattens möte mellan Philadelphia Flyers och Florida Panthers som ett desperat bortalag tryckte på för en kvittering.

Panthers skapade ett hårt tryck mot Flyers och fick även chansen till en kvittering. Då stod svenske burväktaren Samuel Ersson i vägen.

Efter att Morgan Frost slagit en felpassning rakt in framför eget mål fick först Eetu Luostarinen en jättechans till kvittering som Ersson klarade. I tumultet hamnade pucken återigen på Luostarinens klubba, men återigen svarade Ersson för en räddning innan han räddade dubbla returer från Anton Lundell, varav den sista var en desperationsräddning med klubbhandsken.

WHAT A SEQUENCE OF SAVES! 🤯



Samuel Ersson, oh my! pic.twitter.com/EduUfavZAb