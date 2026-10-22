NHL i sorg – legendaren har gått bort i cancer

Ron Duguay har gått bort efter en tids kamp mot cancer.

Foto: Alamy/Montage

NHL har sorg.

Under onsdagen har den tidigare storspelaren Ron Duguay gått bort efter en tids kamp mot cancer. Det bekräftar New York Rangers via sina sociala medier .

"New York Rangers-organisationen sörjer förlusten av Ron Duguay, en av de mest populära spelarna i klubbens historia. Rons karaktäristiska skridskoåkning – med det långa håret fladdrande när han tog sig fram över isen – fascinerade publiken i Madison Square Garden. Hans skicklighet, kämpaglöd och karisma gjorde honom uppskattad av alla New York-bor.

Vi ansluter oss till hockeyvärlden och framför våra kondoleanser till Rons vänner, familj och närstående i denna svåra stund", skriver klubben i ett uttalande.

Ron Duguay var en ikon för New York Rangers

I slutet av 1970-talet fick publiken i Madison Square Garden en ny publikfavorit i form av Ron Duguay. Kanadensaren valdes av New York Rangers som 13:e spelare i NHL-draften 1977 och tog sedan direkt klivit till NHL där han snabbt blev en stjärna.

Duguay var en av stjärnorna i Rangers-laget som gick till Stanley Cup-final 1979 och han blev också en populär figur utanför isen. Bland annat var Ron Duguay med i en känd Jeans-reklam för Sasson 1979 tillsammans med lagkamraterna Phil Esposito, Dave Maloney och Anders Hedberg. Duguay var också en välkänd profil i New Yorks uteliv där han var en frekvent besökare på den omskrivna nattklubben "Studio 54". Bland annat dejtade Ron Duguay musikartisten Cher under en period.

Ron Duguay spelade sex säsonger i New York Rangers innan han trejdades till Detroit Red Wings , ett beslut som uppges ha grundats i tränaren Herb Brooks missnöje med Duguays extravaganta livvstil. I Detroit hade Duguay sedan sina bästa år i karriären där han slog personbästa två år i rad med 80 respektive 89 poäng.

Duguay spelade senare i Pittsburgh Penguins men återvände sedan till New York Rangers innan han avslutade sin NHL-karriär med spel i Los Angeles Kings . Under sin tolv år långa NHL-karriär kom Ron Duguay att göra 620 poäng på 864 matcher mellan 1977 och 1989.

”Ron levde sitt liv med en enastående passion, ett smittande leende och ett hjärta som verkligen var större än livet självt. Hans engagemang och passion för hockeyn var orubbliga. För Ron var hockey mer än bara en sport – det var en del av den han var, en livslång kärlek som han bar med stolthet och så generöst delade med sig av till andra.”, skriver NHL Alumni Association i ett uttalande på X (tidigare Twitter) .

Ron Duguay tillsammans med partnern Sarah Palin.

Foto: Steven Bergman/AFF/Alamy

Hade en relation med Sarah Palin

De senaste åren har Ron Duguay återigen befunnit sig i rampljuset för sin relation med den välkända amerikanska politiken Sarah Palin. 62-åriga Palin var guvernör för Alaska mellan 2006 och 2009 och var Republikanernas kandidat för vice-president bakom presidentkandidaten John McCain 2008. Republikanerna förlorade dock valet 2008 till Demokraterna vilket innebar att Barack Obama blev president för USA.

Ron Duguay och Sarah Palin har varit i ett förhållande under de senaste åren och Palin skriver om sorgen efter sin partners bortgång.

”Det är med ett krossat hjärta, men också med en djup frid i vetskapen om att Ron nu är hos Jesus” ”Han kämpade så hårt. Kärleken tar aldrig slut", skriver Palin på sociala medier .

Ron Duguay blev 69 år.