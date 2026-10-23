Raymond hetast - i svenska målfesten

Sex svenskar noterades för poäng mellan Vancouver och Detroit. Foto: Bildbyrån

Inte mindre än fyra svenskar skrev in sig i Detroits målprotokoll i nattens seger mot Vancouver. Hetast av alla var Lucas Raymond som stod för dubbla kassar redan i den första perioden, när hemmalaget Red Wings gick ifrån till en 3-1-ledning. Övriga målskyttar i den första perioden? William Wallinder och Elias Pettersson .

I den andra perioden kom sedan matchen femte raka svenskmål när Michael Rasmussen kunde göra 4-1 för Detroit, framspelad av Anton Johansson .

Vancouvers tunga start fortsätter

Matchens sjätte mål gjordes visserligen inte av en svensk när Emmitt Finnie gjorde 5-1, men Viktor Arvidsson noterades däremot för sin andra assistpoäng i matchen. Jonathan Lekkerimäki skulle sedan tröstmåla fram till 2-5 för Vancouver, vilket också innebar att samtliga sju mål hade svensk inblandning.

Utöver det stod även den svensk-bekante normannen Michael Brandsegg-Nygård för två assistpoäng.

Vancouvers blytunga forma fortsätter i och med förlusten. Laget har nu nio raka förluster och är jumbo i NHL.

Vancouver - Detroit 2-5 (1-3, 0-1, 1-1)

Vancouver: Elias Pettersson, Jonathan Lekkerimäki

Detroit: Lucas Raymond, Michael Rasmussen, William Wallinder, Emmitt Finnie