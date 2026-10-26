Storstjärnan buades ut – av sina gamla supportrar

Quinn Hughes blev utbuad i Vancouver.

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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Under en period där flera stjärnspelare har återvänt till sina tidigare hemmaarenor fick Vancouver Canucks fans chansen att visa vad de tyckte om sin tidigare lagkapten Quinn Hughes under söndagskvällen – och de lät inte tillfället gå dem förbi.

Det dröjde inte länge: redan när Minnesota Wild -backen klev ut på isen för första gången skanderade publiken ”Quinn Hughes Sucks”. Fansen buade även ut honom under matchvärmningen och skanderade senare i matchen ”Quitter” (avhoppare/svikare).

Både jubel och burop

Hughes, som numera spelar i Wild efter en trejd förra säsongen, återvände till Rogers Arena för första gången sedan flytten – en övergång som blev ett faktum efter att han meddelat Canucks ledning att han inte hade för avsikt att skriva på någon förlängning på sitt kontrakt.

Den amerikanske stjärnbacken möttes av en blandning av jubel och burop under den videohyllning som visades ungefär sju minuter in i matchen.

Hughes valdes av Canucks som sjunde spelare totalt i den första rundan av NHL-draften 2018. Under de följande sju åren växte han med stor sannolikhet fram till den bäste backen i klubbens historia.

Den äldste av de tre bröderna Hughes vann Norris Trophy som ligans bäste back 2023/24 efter att ha svarat för karriärbästa 92 poäng. Den säsongen var också hans första som Vancouvers lagkapten.

Har inte skrivit på en förlängning

Förra året, när det stod allt mer klart att Canucks var på väg in i en djup återuppbyggnadsfas, valde klubben att säkra ett stort utbyte för Hughes tjänster snarare än att förlora honom gratis som free agent till sommaren. Klubbledningen skickade honom till Wild i utbyte mot ett paket centrerat kring backen Zeev Buium samt forwardsduon Marco Rossi och svenske Liam Öhgren .

Buium, som också är en offensivt lagd vänsterfattad back, har redan skrivit på en långvarig kontraktsförlängning för att stanna i klubben under överskådlig framtid.

Hughes, vars bröder Jack och Luke spelar i New Jersey Devils, har inte skrivit på någon förlängning för att stanna i Wild efter den här säsongen. I april 2025 medgav dåvarande klubbpresidenten Jim Rutherford att Quinn hade en önskan om att spela tillsammans med sina bröder längre fram i karriären.

Den äldste Hughes-brodern är en av fyra guldmedaljörer från USA:s OS-lag 2026 som antingen begärt eller blivit trejdad bort från det NHL-lag de inledde säsongen 2025/26 i, tillsammans med Dylan Larkin , Brady Tkachuk och Connor Hellebuyck . Hellebuyck trejdades till just Devils i fredags, vilket möjligen kan göra New Jersey ännu mer attraktivt i Hughes ögon.