Tränaren kritisk till svensken: ”Kunde räddat ett par”

Marcus Högberg hade en tung match mot Carolina i natt.

Efter sex insläppta mål på 30 skott i 4–6-förlusten riktade tränaren Patrick Roy kritik mot svensken.

– Han kunde ha räddat ett par av målen. Det hade gjort skilnaden, säger Roy till New York Post.

Patrick Roy och Marcus Högberg.

Foto: Alamy

Marcus Högberg har fått sparsamt med istid i New York Islanders den här säsongen, men när den tidigare SHL-stjärna väl fått chansen har han allt som oftast tagit den.

Nattens motiga match mot Carolina Hurricanes var emellertid ett undandag. Den tidigare Linköpingsmålvakten hade det kämpigt med att stå emot Hurricanes offensiv och fick finna sig i att släppa in sex mål på 30 skott.

Efter matchen var huvudtränaren, tillika målvaktslegendaren, Patrick Roy kritisk mot svenskens insats.

– Han hade kunnat räddat ett par av målen. Det hade gjort skillnaden, säger Roy till New York Post.

Kritisk till försvarsspelet: ”Det funkar inte så”

Islanders lyckades vända ett 0–2-underläge till en 3–2-ledning i matchen, där Pierre Engvall stod för två av Islanders mål, men fick i mittperioden se Hurricanes göra ett powerplay-mål och ett boxplay-mål för att återta kommandot. Anders Lee ordnade en kvittering fyra minuter in i den tredje perioden, men Hurricanes gjorde både 5–4 och 6–4 bakom Högberg innan matchen var över.

– Vi kan inte släppa in tre-fyra mål och förvänta oss att vi ska vinna matcher. Det funkar inte så. Vi kan inte släppa in fyra mål. Vi måste försvara bättre, säger Roy.

Inför nattens förlust hade Högberg räddat 93,1 procent av alla skott han ställts inför samt släppt in endast 1,91 mål per match, vilket gjorde honom till en av NHL:s statistiskt sett bästa målvakter. Efter 4–6-förlusten har dessa noteringar nu sjunkit till 91,5 procent respektive 2,39 insläppta mål per match på de elva matcher han spelat.