NHL

Möttes av protester: ”Inte acceptabelt att Ovetjkin får spela här"

Publicerad 11 november 2026 09:03
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Ovetjkin och hans Washington Capitals möttes av protester under säsongens första resa till Kanada. Väl på isen klev den ryske stjärnan fram och tangerade Nicklas Bäckströms assistrekord i klubben.
– Det är mycket protester i världen, svarar han själv i CBC.

Ovetjkin möttes av protester i Kanada.
Ovetjkin möttes av protester i Kanada (ej på bild).
Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

– Jag hörde om dem i morse och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är mycket protester i världen. 

Det var Alex Ovetjkins egna ord i CBC när han morgonen innan mötet med Ottawa Senators ställdes till svars för sitt stöd till Vladimir Putin. Detta då demonstrationer mot hans närvaro planerades i den kanadensiska huvudstaden. 

Demonstrationen anordnades av Ukrainian Canadian Congress med budskapet att Kanada bör göra som Lettland och förbjuda den ryske NHL-stjärnan att resa in i landet. Något han nu gjorde i samband med Washington Capitals första match för säsongen på kanadensisk mark. 

– Det är inte acceptabelt att Ovetjkin får spela här. Det är krig, förstörelse och förödelse pågår medan vi talar. Men här är det ˝˝business as usual”, säger en av medlemmarna till Ottawa Citizen.

Tangerade Bäckströms rekord i Capitals

Det hela kommer också efter den senaste tidens oroligheter, startade av det faktum att CAS, 30 oktober, hävde Rysslands avstängning från internationella mästerskap. 

– Man vill representera sitt land. Det spelar ingen roll vilket – världsmästerskapen, olympiska spelen, Europamästerskapen. Man vill bara gå ut och spela, representera sitt land, har Ovetjkin själv sagt om Rysslands medverkan i VM – samtidigt som många länder gått ut med att de vägrar möta hans landslag. 

Washington Capitals vann matchen mot Ottawa Senators med 3–2 – via förlängning, och Ovetjkin noterades för en assist. Det betyder också att han nu har tangerat Nicklas Bäckström rekord för flest assist i NHL-klubbens historia med 762.

Den här artikeln handlar om:

Ottawa SenatorsWashington CapitalsNicklas BäckströmAlexander Ovechkin