Nya tränarens succé fortsätter – sjunde (!) raka segern

Todd McLellan tog över Detroit på annandagen. Sedan dess har de vunnit sju raka segrar efter att i natt besegrat Seattle med 6-2.

– Efter att vi fick ettan och tvåan behöll vi foten på gasen, säger Dylan Larkin till NHL.com.

Foto: Nick Wosika-Imagn Images

Detroit har blivit ett nytt lag och utmanar nu på allvar om en slutspelsplats i öst. Laget är just nu ligans formstarkaste och har vunnit sju av sju matcher under sin nya tränare Todd McLellan. Under lördagskvällen körde de också över Seattle Kraken.

Efter 35 spelade minuter stod det nämligen 6-0 till Red Wings.

– Du kan inte bara ha Patrick Kane, Alex Debrincat och Lucas Raymond som gör mål. Det måste vara balanserat och i dag ville hoppa på ett lag som spelade i går, berättar Derek Lalonde för NHL.com.

Detroit kan inte sluta vinna

Målen gjordes av sex spelare och det var Marco Kasper som började målskyttet efter bara tre minuter. Tio sekunder senare kom 2-0 när J.T. Compher hittade rätt. Alex Debrincat och Patrick Kane fyllde sedan på med ett varsitt mål innan den första perioden var färdigspelad.

Noterbart är att Lucas Raymond hade assist på både 1-0- och 3-0-målet.

Det var sedan Erik Gustafsson och Dylan Larkin som gjorde femman och sexan. För Seattles del kom reduceringen av Oliver Björkstrand i slutet av den andra perioden. Matty Beniers gjorde sedan även 6-2 i tredje perioden.

Patrick Kane har gjort poäng i alla matcher under den nya tränaren och har på dessa sju stått för 13 poäng.