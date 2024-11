Smällen: Svenskbacken skadad i natt

Nils Lundkvist var tillbaka i Dallas laguppställning i natt efter att ha suttit vid sidan om i två raka matcher.

Då åkte den svenske backen på en skada och tvingades avbryta nattens 5–2-seger mot San Jose redan i den andra perioden.

Nils Lundkvist lämnade nattens match mot San Jose med en skada. Foto: Jerome Miron/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Nils Lundkvist har haft en utmanande höst i Dallas Stars, då han inför nattens match mot San Jose Sharks bara producerat en poäng på 14 matcher och där han fått finna sig att stå utanför laget i de två matcherna som föregick nattens drabbning med Sharks.

Väl tillbaka i laguppställningen i natt tvingades den svenske backen lämna matchen i förtid, då han i den andra perioden åkte på en underkroppsskada som begränsade honom till endast åtta byten och en istid på drygt sex och en halv minut.

Enligt Dallas Morning News ska skadan emellertid inte vara av det allvarligare slaget och den tidigare SHL-stjärnan kommer att undersökas närmare under torsdagen.

Snittar minst istid av Dallas backar

Lundkvist skrev i somras på ett nytt ettårskontrakt med Dallas Stars värt 1,25 miljoner dollar efter att ha haft NHL-karriärens poängbästa säsong den gångna säsongen med sina 19 poäng (2+17) på 59 matcher för Stars. Den tidigare Luleåbacken har sedan flytten från New York Rangers organisation till Dallas spelat uteslutande NHL-hockey, men har haft svårt att knipa en plats högt upp i Stars försvarshierarki. Förra säsongen snittade Lundkvist strax över 14 minuters istid per match och denna säsongen ligger den siffran på strax under 14 minuter, vilket är minst istid av samtliga backar i laget.

Stars vann nattens match med 5–2 efter att Jason Robertson och Wyatt Johnston stått för två poäng vardera för hemmalaget, samtidigt som Oskar Bäck noterades för en assist för Dallas. I San Jose noterades William Eklund för en passningspoäng i matchen, vilket innebär att hans poängskörd nu är uppe i 16 poäng på 20 matcher denna säsong.

Dallas Stars – San Jose Sharks 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

Dallas: Jason Robertson (5), Wyatt Johnston (3), Jamie Benn (4), Roope Hintz (7), Jevgenij Dadonov (5).

San Jose: Mikael Granlund (9), Jake Walman (2).

