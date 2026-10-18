Bruins markering: Petad av disciplinära skäl

Nikita Zadorov petades efter smällarna.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Det var sent i den andra perioden mot Anaheim Ducks som Nikita Zadorov åkte på en dubbelutvisning. Boston Bruins-jätten såg ut att tappa humöret totalt och satte först in en vårdslös armbågstackling på Frank Vatrano. Det hela följdes sedan snabbt upp med ett slag rakt i ansiktet på den omtöcknade amerikanen, och hemmabåset skrek till.

Inatt, när Bruins gästade LA Kings, fanns inte Zadorov med i laguppställningen.

Marco Sturm, tränare i Boston, bekräftar också för media att det handlar om en ren petning, och att den kommer till följd av den 31-årige ryssens avsaknad av disciplin – kopplat till just den där dubbelutvisningen.

– Han är en fantastisk spelare och ledare i vårt lag. Men vi har nog pratat om hans disciplin ett tag nu. Det är något han helt enkelt måste bli bättre på. Han var inte nöjd, men han är en fin människa och en riktig tävlingsmänniska, och jag är övertygad om att han kommer att komma tillbaka starkare efter det här, säger Sturm till media.

Förbi 1000 minuter i NHL: "Behöver vara smartare"

Nikita Zadorov, som valdes som 16:e spelare i NHL-draften 2013, har totalt 1027 utvisningsminuter över sina 812 grundseriematcher i NHL. De två senaste säsongerna har han också satt nya "personbästa" med först 145 minuter och sedan 152. Med det tempo han håller just nu, denna säsong, taktar han mot hela 301.

– Detta är en tränares beslut, och jag tror att det finns en annan nivå i honom. Disciplindelen, jag tror att han bara behöver vara smartare, och det är det som det handlar om, säger Sturm om petningen.

Nikita Zadorovs har en lönetaksträff på fem miljoner dollar och hans avtal går ut 2031.

Se Zadorovs dubbelutvisning mot Anaheim nedan: