Galna sviten tar slut – efter 546 matcher

Nick Suzuki tvingas till vila för första gången i sin NHL-karriär.

Foto: Gene J. Puskar/AP Photo/Alamy

546 matcher.

Så länge varade Nick Suzukis otroliga svit i Montréal Canadiens. Han gjorde sin debut för "Habs" 2019 och har sedan inte missat en enda match (!) under hela sin NHL-karriär. Suzuki hade därmed den näst längsta "Ironman"-sviten i NHL, bakom Brent Burns som gjort över 1 000 matcher i rad.

Anledningen till frånvaron är att Suzuki har drabbats av en överkroppsskada som innebär att han väntas missa två till fyra veckors spel för Montréal. Det är alltså 27-åringens första skada någonsin i NHL-karriären.

Nick Suzuki hade annars inlett årets NHL-säsong på ett strålande sätt, då han tagit vid efter fjolårets succé. Centern har noterats för tolv poäng (5+7) på de första nio matcherna under hösten. Därmed leder kanadensaren också "Habs" interna poängliga med tre poängs marginal.

Nick Suzuki kom sexa i NHL:s poängliga förra säsongen

Suzuki draftades av Vegas Golden Knights som 13:e spelare i NHL-draften 2017. Han trejdades dock till Montréal Canadiens 2018, utan att någonsin ha spelat för Vegas, som en del av Max Pacioretty-trejden. Nick Suzuki blev sedan en viktig spelare direkt för Montréal redan som rookie 2019/20. Suzuki var sedan lagets poängkung i slutspelet när "Habs" gick till Stanley Cup-final 2021.

Sedan 2022 är Nick Suzuki lagkapten för Montréal Canadiens och han har bara blivit bättre och bättre för varje säsong som har passerat. Han har nämligen gått från 41, 61, 66, 77 och 89 poäng till att göra hela 101 poäng under fjolårets säsong. Suzuki kom därmed på sjätteplats i NHL:s poängliga och hans 72 passningspoäng gav också en femteplats i assistligan. Centern tog då också plats i Kanadas trupp till OS i Milano där han stod för två mål på vägen till silvret.

Totalt under sin NHL-karriär har Nick Suzuki noterats för 488 poäng på 546 matcher för Montréal Canadiens.