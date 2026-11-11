Instagrampiken - efter jättetacklingen

Nick Cousins och Jakob Chychrun skapade rubriker i natt.

Washington Capitals besegrade Ottawa Senators med 3-2 efter förlängning i NHL i natt. Men matchens stora snackis blev inte slutresultatet i sig, utan backen Jakob Chychruns jättepropp på Nick Cousins med tre minuter kvar att spela.

Cousins flög in i sargen och låg till en början helt utslagen och kunde sedan hjälpas ut i omklädningsrummet av lagkamrater samt Senators medicinska personal. Chychrun klarade sig undan utvisning efter händelsen.

– Han (Cousins) mår inte jättebra, konstaterade Ottawas coach Travis Green efter matchen.

Tydliga bilden: Avföljde tidigare vännen

Men även om Chychrun inte visades ut fick han ändå ett "straff" efter matchen. Kort efter att matchen var slut lade X-kontot NHL Follow Tracker, som rapporterar vilka konton som olika NHL-spelare följt respektive avföljt, nämligen att Nick Cousins valt att avfölja Jakob Chuchrun . Något i sig fått stor spridning på sociala medier.

Det som gör situationen ännu mer pikant är att de båda spelade ihop under flera säsonger i Arizona Coyotes en gång i tiden.

Se tacklingen i videospelaren.