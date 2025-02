Här är NHL-spelarna man får följa i Amazon-serien

Inför säsongen släppte Amazon serien FACEOFF: Inside the NHL. Nu har man presenterat vilka NHL-spelare man kommer att följa under den andra säsongen av serien.

Brady Tkachuk och Seth Jarvis är två av spelarna som tittarna får lära känna närmare i den kommande säsongen av ACEOFF: Inside the NHL. Foto: Bildbyrån

Efter att ha lanserat FACEOFF: Inside the NHL under 2024 har Amazon nu meddelat att en andra säsong är på väg. Serien kommer att följa Ottawa Senators kapten Brady Tkachuk, Carolina Hurricanes forward Seth Jarvis samt Columbus Blue Jackets-spelarna Zach Werenski och Sean Monahan.

I första säsongen av serien togs tittarna med bakom kulisserna i en NHL-spelares liv. Den sex avsnitt långa serien gav en inblick i livet både på och utanför isen under säsongen, med fokus på några av de mest intensiva ögonblicken under hockeyåret.

Den andra säsongen kommer att ha ett liknande upplägg.

Seth Jarvis personlighet i förgrunden

För Jarvis kommer serien att skildra hans resa med Hurricanes och hans roll i Kanadas triumf i 4 Nations Face-Off, där han bidrog med sin avslappnade inställning i en spänd kanadensisk trupp fylld av stjärnspelare. Som en av NHL:s mest karismatiska spelare håller han snabbt på att bli ett välkänt namn, samtidigt som han jagar titlar med Carolina och en plats i Kanadas trupp till OS i Milano-Cortina 2026.

Samtidigt kommer Tkachuks största ögonblick att utspela sig i rött, vitt och blått under 4 Nations, där han gjorde stort avtryck både under och efter turneringen. För Blue Jackets-spelarna kommer serien att fokusera på deras väg till Stadium Series-mötet med Detroit Red Wings på The Ohio University’s Stadium, en match som väntas spelas inför över 90 000 åskådare nu på lördag.

Den första säsongen innehöll profiler som William Nylander, David Pastrňák, Filip Forsberg, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Jeremy Swayman, Gabriel Landeskog, Quinn Hughes, Jacob Trouba, Connor McDavid, Zach Hyman och Leon Draisaitl. Till 2025 ser superstjärnorna ut att ta ett steg tillbaka till förmån för spelare med starka personligheter utanför isen.

NHL och Amazon har ännu inte meddelat när den nya säsongen kommer att släppas. Första säsongen hade premiär på Amazon Prime i oktober, bara dagar innan NHL:s grundserie 2024/25 drog igång.