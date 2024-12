Zibanejad når milstolpe – åttonde svensken någonsin

Mika Zibanejad har haft det motigt med målskyttet den här säsongen.

I nattens 3–2-seger mot Buffalo skrev han emellertid in sig i målprotokollet – och blev samtidigt den åttonde svensken någonsin att nå milstolpen 300 mål i NHL.

Mika Zibanejad sköt sitt 300:e mål i NHL i nattens seger. Foto: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/Alamy

Mika Zibanejad har inte riktigt fått sitt målskytte att lossna den här säsongen, men kunde i natt öppna matchens målkonto när New York Rangers besegrade Buffalo Sabres med 3–2 på bortais. Målet kom drygt sju minuter in i den första perioden, då han i numerärt överläge fick stå och sikta in sig från den högra tekningscirkeln.

1–0-målet innebar samtidigt att Zibanejad nådde en milstolpe som bara sju svenskar tidigare har nått. Målet var hans 300:e i NHL, vilket innebär att han skriver in sig i det tämligen exklusiva sällskapet tillsammans med Mats Sundin (564), Daniel Alfredsson (444), Markus Näslund (395), Tomas Sandström (394), Daniel Sedin (393), Henrik Zetterberg (337) och Ulf Dahlén (301).

Sjätte målet för säsongen

Målet var Zibanejads sjätte för säsongen.

– Om man ser till de fyra, fem, sex matcherna jag spelat så har jag överlag skjutit mer. Jag försöker attackera mer. Jag vet vad jag kan göra när jag väl börjar gå på avslut och det är något jag vill göra mer av. Det öppnar en hel del, så jag kommer att fortsätta skjuta, säger Zibanejad, som lämnade isen med fem avslut på mål, till NHL.com

Rangers vann till slut matchen med 3–2, där segern var lagets tredje på de elva senaste matcherna. Den senaste tidens formsvacka har sett laget halka ned till en fjärdeplats i Metropolitan Division, där laget just nu har en den östra konferensens två wild card-platser till slutspelet.

Buffalo Sabres – New York Rangers 2–3 (0–1, 0–0, 2–2)

Buffalo: Owen Power (4), Tage Thompson (16).

New York: Mika Zibanejad (6), Reilly Smith (6), Adam Fox (1).

