Fullbordade vändningen: “Det händer inte varje kväll”

Efter en tung start mot Boston Bruins reste sig Mattias Ekholm och Edmonton.

Till slut var det just den svenske backen som blev hjälte för Oilers – med en 3–2-puck i förlängningen.

– Jag fick en fantastisk pass och ett öppet mål. Tack för det, säger Ekholm till Sportsnet.

När Edmonton Oilers behövde honom som mest inatt klev Mattias Ekholm fram och säkrade 3–2-segern mot Boston Bruins i förlängningen. Detta efter att laget vänt på steken från ett 0–2-underläge i den första perioden.



– Det är ett tufft lag att möta. I första var vi lite långsamma, men i den pausen kände killarna “vi behöver inte göra sex varje kväll, vi kan göra ett per period och lugna ner det”. Det fungerade bra och jag tycker att vi spelade bra sista 40, säger Ekholm till Sportsnet efter segern.

Elias Lindholm hade inlett målskyttet redan efter 1,07 spelad av matchen, men fick sedan se hur Zach Hyman, Connor McDavid och Mattias Ekholm samtliga nätade i varsin period. Ekholms kom, som sagt, i förlängningen efter att Ryan Nugent-Hopkins visat stort lugn efter en retur.



– Vi vann pucken i egen zon. Nugent-Hopkins ropade efter den i mitten och sen fick vi en halv två mot ett. Jag fick en fantastisk pass och ett öppet mål. Tack för det, säger Ekholm till Sportsnet och fortsätter:

– Det händer inte varje kväll så jag ska försöka njuta av det idag. Det är fantastiskt. Oavsett om vi vinner på övertid eller i ordinarie tid är det en fantastisk atmosfär. Det är en bra känsla.



Ekholm har nu gjort poäng i tre raka matcher



Edmonton Oilers – Boston Bruins: 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0)

Edmonton: Zach Hyman, Connor McDavid, Mattias Ekholm.

Boston: Elias Lindholm, Mark Kastelic.

