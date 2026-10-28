Matthew Scahefer spelade hela förlängningen mot Nashville Predators. Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

New York Islanders -backen Matthew Schaefer överträffade alla förväntningar under sin rookiesäsong i fjol. Nu, bara tolv matcher in på sin andra säsong, har fjolårets Calder Trophy-vinnare åstadkommit något som vi inte har sett på över 20 år.

I Islanders 4–3-seger efter straffläggning mot Nashville Predators på tisdagen blev Schaefer den första spelaren sedan lockouten 2004/05 att spela samtliga fem minuter av en förlängning.

Schaefer blev trippad av Filip Forsberg efter två minuter och 17 sekunder av förlängningen. Utvisningen på svensken gav honom möjlighet att vila under ett spelavbrott i den annars intensiva tre mot tre-hockeyn.

Islanders lät dock 2025 års draftetta spela hela det efterföljande fyra mot tre-överläget. Han stannade dessutom kvar på isen under de återstående 43 sekunderna efter att utvisningen tagit slut och fullbordade därmed samtliga fem minuter av förlängningen.

Matthew Schaefer spelade hela förlängningen

Den 19-årige backen fick till och med sätta fart för att stoppa ett potentiellt friläge för Forsberg efter att han kommit ut från utvisningsbåset.

Schaefer avslutade matchen med 32 minuter och 16 sekunders istid. Det var över sex minuter mer än den näst mest använda Islanders-spelaren. Inför tisdagens match snittade han 26 minuter och 13 sekunder per match.

Backen noterades även för en assist i matchen och står därmed på två mål och nio assist, totalt elva poäng, efter tolv matcher den här säsongen.

Under sin första NHL-säsong i fjol producerade Schaefer 23 mål och 36 assist, totalt 59 poäng, på samtliga 82 grundseriematcher.

Mål och assist av Filip Forsberg

Filip Forsberg utmärkte sig mest bland svenskarna i matchen med ett mål och en assist när Nashville lyckades komma tillbaka från 0–3 till 3–3. Nils Höglander hade en assist medan Simon Holmström noterade en passningspoäng för Islanders samtidigt som han spelade över 25 minuter, mest av alla lagets forwards.

Notabelt är att Islanders ryske målvakt Semjon Varlamov vann sin första match på nästan två år efter att ha gått skadad under en stor del av de senaste säsongerna. Han stoppade 20 av 23 skott i matchen och stoppade straffar från Forsberg och Ryan O'Reilly.

Kyle Palmieri satte den avgörande straffen för Islanders.

NY Islanders – Nashville 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 0–0, 1–0)

NY Islanders: Anthony Duclair (3), Brayden Schenn (4), Bo Horvat (6), Kyle Palmieri (avg. straff).

Nashville: Filip Forsberg (3), Alexander Kerfoot (2), Ryan O'Reilly (7).