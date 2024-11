Succén: Kliver upp i poängligaledning

Martin Necas avgjorde sent för Carolina mot Dallas i natt.

Nu toppar den tjeckiske succéspelaren poängligan i NHL.

Martin Necas toppar poängligan efter nattens avgörande. Foto: Karl B DeBlaker/AP Photo/Alamy

Martin Necas har sannerligen gjort skäl för sommarens löneförhöjning. När Carolina Hurricanes i natt besegrade Dallas Stars med 6–4 blev den tjeckiske forwarden matchhjälte för hemmalaget med sitt sena 5–4-mål. Förutom det matchvinnande målet stod Necas även för en assist i segermatchen och kliver därmed upp i toppen av NHL:s poängliga.

Efter 21 spelade matcher den här säsongen har Necas skrapat ihop tolv mål och totalt 35 poäng, vilket gör att han delar på poängligaledningen med Nathan MacKinnon.

Gjorde 27 poäng på 13 matcher

Den tjeckiske forwarden inledde säsongen med att göra tre poäng på sina fyra inledande matcher, men lyckades därefter göra poäng i 13 raka matcher där han skrapade ihop hela 27 poäng, innan poängsviten bröts mot Philadelphia förra veckan. Sedan dess har Necas påbörjat en ny poängsvit som nu är uppe i tre matcher, där han producerat fem poäng.

I nattens 6–4-seger mot Dallas prickade Necas in det avgörande 5–4-målet med två minuter och sju sekunder kvar att spela av matchen, då han överlistade Jake Oettinger med ett något turligt mål. Detta efter att han skickat in en passning mot Sebastian Aho när pucken styrdes via en motståndarback och in i mål via Oettingers klubba.

Matchens stora förgrundsfigur var emellertid finländaren Sebastian Aho, som lämnade matchen med fyra poäng i protokollet via ett mål och tre assist. Aho har nu producerat sex poäng på sina två senaste matcher.

Carolina Hurricanes – Dallas Stars 6–4 (1–2, 0–1, 5–1)

Carolina: Seth Jarvis (5), Sebastian Aho (7), Brent Burns (1), Shayne Gostisbehere (5), Martin Necas (12), Andrej Svetjnikov (8).

Dallas: Tyler Seguin (8), Thomas Harley (2), Mason Marchment (7), Miro Heiskanen (4).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.