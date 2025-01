SMÄLLEN: Stoppade stjärnan – klev av skadad

Både Mikko Rantanen och Taylor Hall gick poänglösa ur Carolina-debuten.

Det såg Marcus Högberg till – innan han klev av med en skada i Islanders 3–2-seger.

– Fantastiska räddningar av vår målvakt, säger coachen Patrick Roy till NHL.com.

Mikko Rantanen och Marcus Högberg. Foto: Bildbyrån (montage).

De svenska NHL-målvakterna fortsätter att skada sig inför 4 Nations Face-Off.



När Carolina Hurricanes skrinnade ut på isen i New York Islanders UBS Arena inatt gjorde de det med Mikko Rantanen och Taylor Hall i laget för första gången. Den trejdade duon spelade 18.54, respektive 11.36 minuter, men klev båda av isen utan en enda poäng.



Den stora 3–2-hjälten blev Brock Nelson i förlängningen, men segern hade inte kunnat säkras utan Marcus Högberg som storspelade hela vägen in i förlängningen. Där klev han av.



– Vi visade karaktär. Vi stoppade blödningen. Jag är väldig stolt över sättet killarna spelade och hängde i. Det var en bra seger för oss. Det var skönt att inse att vi kan komma tillbaka in i matcher och vara tålmodiga. Vi spelade bra defensivt, och när vi inte gjorde det var det fantastiska räddningar av vår målvakt, säger Islanders coachen Patrick Roy till NHL.com.



Klev av inför förlängningen

När övertiden inleddes tvingades New York Islanders till ett målvaktsbyte då Marcus Högberg skadat handen. Ilja Sorokin kom in som ersättare, men behövde endast göra en räddning för att göra sin del i vinsten.



För svensk del kan detta bli ännu en målvaktssmäll inför 4 Nations efter att rapporter kring Jacob Markström pekar på att han missar turneringen. Högberg som gjorde sin sjunde NHL-match denna andra vända i Nordamerika har imponerat enormt när chanserna kommit. I fredags lyftes han även av Viaplays Erik Granqvist som en möjlig ersättare till Markström, i en intervju med hockeysverige.se.



– Marcus Högberg har varit enormt bra de matcher han har stått. Dels det man kan se med blotta ögat, ett självförtroende och en stor stabilitet i sitt spel. Men sen har han också varit enormt bra på att rädda puckar man inte väntas rädda, sade Granqvist då.

– Där är han näst bäst i ligan. Kikar man på hans stats är han absolut i pipen ifall både Markström och Ullmark är borta, men vi håller tummarna för att det inte behövs.



New York Islanders – Carolina Hurricanes: 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0)

New York: Alexander Romanov, Anders Lee, Brock Nelson.

Carolina: Jack Roslovic, Sebastian Aho.