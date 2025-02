Macklin Celebrini tar sikte på Hockey-VM i Sverige i maj.

18-årige super-rookien vill spela turneringen, om han får frågan.

I förra säsongens Junior-VM blev Macklin Celebrini Kanadas klara poängkung med fyra mål och fyra assist över fem matcher. Löftet, född 2006, åkte då ut redan i kvartsfinalen, precis som i årets turnering, men har sedan dess visat framfötterna som en av de bästa rookie-spelarna i NHL 2024/25.



Nu säger San Jose Sharks 18-årige forward att han vill spela för Kanada i Hockey-VM 2025 om han får frågan. Detta enligt Arpon Basu på The Athletic.



Turneringen spelar i Danmark och Sverige, och börjar 9 maj. Macklin Celebrini har aldrig tidigare representerat Kanada på den högsta nivån, men har representerat landet på 17-, U18- och U20-nivå under sin väg mot den största scenen. 2023/24 vann han Hobey Baker Award i NCAA innan han valdes som nummer ett i NHL-draften 2024.



Denna säsong har Celebrini 42 poäng (18+24) på 47 matcher med Sharks.

Little tidbit from San Jose Sharks practice yesterday I forgot to post, but Macklin Celebrini said he would like to play for Canada at the world championships if asked.