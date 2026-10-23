37-åringen säkrar nytt NHL-kontrakt – klar för sin sjätte klubb

Tekningsexperten Luke Glendening är klar för New York Rangers. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

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Luke Glendening skrev på ett tryout-avtal med Rangers i måndags och har nu belönats med ett ordinarie kontrakt. Enligt PuckPedia är det ett envägskontrakt med en lönetaksträff på 850 000 dollar på årsbasis, vilket innebär att beloppet justeras efter hur stor del av säsongen som återstår.

Rangers blir därmed hans sjätte klubb i en lång NHL-karriär.

Den högerfattade centern kommer närmast från en fjolårssäsong med New Jersey Devils och Philadelphia Flyers . Under grundserien 2025/26 spelade han sammanlagt 70 matcher och noterades för två mål och nio poäng. Han hade en genomsnittlig istid på tio minuter och 32 sekunder och vann 52,9 procent av sina tekningar. I slutspelet med Philadelphia blev det ett mål på tio matcher.

Glendening är framför allt känd som en skicklig tekare. Under sina hittills 13 säsonger i NHL har han vunnit hela 55,6 procent av sina tekningar. Hans bästa notering kom säsongen 2020/21, då han vann 60,9 procent av tekningarna under sin sista säsong med Detroit Red Wings .

Luke Gledening draftades aldrig

Michiganfödde Glendening draftades aldrig av någon NHL-klubb. Efter fyra framgångsrika år vid University of Michigan skrev han på sitt första NHL-kontrakt med Detroit 2012. Året därpå var han med och vann Calder Cup med AHL-laget Grand Rapids Griffins, innan han etablerade sig som ordinarie i Red Wings.

Efter tiden i Detroit 2021 har han representerat Dallas Stars och Tampa Bay Lightning under två säsonger vardera. Därefter följde spel i New Jersey och Philadelphia under den gångna säsongen. Flyers plockade upp honom via waivers från Devils den 6 mars 2026.

Totalt har Glendening spelat 934 NHL-matcher och producerat 85 mål och 175 poäng. I slutspelet har han gjort sju mål och elva poäng på 60 matcher.

Nu hoppas Rangers kunna dra nytta av hans rutin och styrka i tekningscirkeln. New York har fått en stark start på säsongen 2026/27 med sju segrar, fyra förluster och en övertidsförlust på sina första tolv matcher.