Quinton Byfield i Los Angeles Kings.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images / USA Today Sports

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Los Angeles Kings befinner sig i en mardrömslik start på säsongen 2026/27, och under tisdagsnatten åkte laget på ännu en tung smäll.

Centern Quinton Byfield hann bara göra fyra byten innan han tvingades lämna matchen mot Washington Capitals med vad Kings beskriver som en överkroppsskada.

Los Angeles Kings meddelade skadan via sina sociala medier under matchen.

Enligt lagets reporter Zach Dooley föll Byfield ihop under Kings lagträning i måndags och beskrev sig efteråt som "lite stel".

Byfield, som valdes som nummer två totalt i NHL-draften 2020, går nu in i det tredje året på sitt femårskontrakt med en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar. Det är ett nyckelår för Byfield, som kliver in i rollen som Kings förste-center efter att klubblegendaren Anze Kopitar lagt skridskorna på hyllan.

Quinton Byfield lämnade skadad

Hittills har Kings tunga start gått hand i hand med Byfields egen form. Ontario-sonen står noterad för bara två poäng (ett mål och en assist) på sex matcher samt -6 i plus/minus-statistiken, trots en omfattande istid på i snitt 21:03 per match.

De underliggande siffrorna tyder dock på att en vändning kan vara på gång. Enligt Natural Stat Trick kontrollerar Kings 65,47 % av förväntade mål (expected goals) i spel 5-mot-5 när Byfield befinner sig på isen.

Inför tisdagens match i Washington D.C. var Kings det enda laget i hela NHL som fortfarande inte vunnit en match under säsongen. Los Angeles har plockat poäng i övertidsförluster mot San Jose och Vegas, men har förlorat sina övriga fyra matcher under ordinarie tid – varav tre med tre måls marginal eller mer.

Byfield är dock inte ensam om sina offensiva problem i säsongsinledningen. Kings har inte en enda spelare som snittar en poäng per match, och bara backen Brandt Clarke har skrapat ihop mer än fyra poäng. Endast sju utespelare i laget gick in i tisdagens match med mer än en noterad poäng.