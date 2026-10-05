Leo Carlsson gjorde tre assist i hemmapremiären.

Foto: Corinne Votaw-Imagn Images / USA Today Sports

Det blev ett tätt och utvisningspräglat möte där special teams spelade en avgörande roll. Cutter Gauthier gav Anaheim ledningen i numerärt överläge i den första perioden, framspelad av Jackson LaCombe och Leo Carlsson. Florida svarade dock kort därefter när Carter Verhaeghe kvitterade till 1–1.

I den andra perioden klev Gauthier fram på nytt och utnyttjade ett nytt överläge till 2–1 för hemmalaget. Anaheim såg ut att gå mot segern under ordinarie tid, men med knappt två minuter kvar att spela tvingade Brad Marchand fram en förlängning med sitt 2–2-mål för Florida.

I övertiden drabbades Florida av en utvisning på Gustav Forsling. Anaheim utnyttjade det numerära överläget när Mikael Granlund skickade in avgörande 3–2 med bara 46 sekunder kvar av förlängningen, återigen med Leo Carlsson som en av framspelarna.

Svensken gjorde totalt tre assist och låg därmed bakom allt i nattens seger. Han är nu uppe på fyra poäng på sina två första matcher den här säsongen.

Matchfakta

Anaheim Ducks – Florida Panthers 3–2 efter förlängning (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (16.18) Cutter Gauthier (Jackson LaCombe, Leo Carlsson) PP1 1–1 (17.09) Carter Verhaeghe (Sam Bennett, Matthew Tkachuk)

Andra perioden: 2–1 (00.47) Cutter Gauthier (Beckett Sennecke, Leo Carlsson) PP1

Tredje perioden: 2–2 (18.10) Brad Marchand (Lars Eller)

Förlängning: 3–2 (04.14) Mikael Granlund (Leo Carlsson, Cutter Gauthier) PP1

Utvisningar: ANA: 4x2 min. FLA: 6x2 min.