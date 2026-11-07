Leo Carlsson förlängde sin poängsvit till sju matcher i natt. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Het, hetare, Leo Carlsson!

Sveriges nya storstjärna i NHL fortsätter att leverera på löpande band. När hans Anaheim Ducks under natten besegrade Calgary Flames med 5–3 stod 21-åringen för mål och assist.

Framspelningen till Tristan Luneaus 2–3-reducering innebar dessutom en milstolpe i sig. Det var nämligen Carlssons 100:e assist i NHL Han satte sedan 3–3 i powerplay och registrerade därmed sin tionde flerpoängsmatch för säsongen. Detta i sin blott 17:e match. Han blev därmed den snabbaste Ducks-spelaren i klubbens historia att nå den noteringen. Paul Kariya hade den tidigare rekordnoteringen från säsongen 1996/97 då han stod för tio flerpoängsmatcher på 19 matcher.

Leo Carlsson förlängde samtidigt sin poängsvit till sju matcher och har nu samlat på sig 26 poäng (6+20) på 17 matcher. Det ger honom en delad femteplats i NHL:s poängliga. Samtidigt är han delad tvåa i assistligan tillsammans med Edmonton Oilers back Evan Bouchard. Dock hela 14 assist efter Connor McDavid som toppar med 34 målgivande passningar.

Andra NHL-målet för William Strömgren

Anaheim låg under med 1–3 efter den första perioden. Där hade William Strömgren gett Flames ledningen med sitt andra NHL-mål ett par minuter in i matchen. 23-åringen frän Örnsköldsvik har därmed två mål på tre matcher sedan han kallades upp från farmarlaget Calgary Wranglers i AHL förra veckan.

Ducks kom tillbaka starkt och vände matchen i tredje perioden. Leo Carlssons mål betydde 3–3 blott 55 sekunder in i slutronden varpå stekhete Cutter Gauthier sköt det matchvinnande målet med 1.34 kvar att spela. Det var hans tionde (!) mål på de fem senaste matcherna och tolfte totalt den här säsongen.

Nikita Nesterenko avslutade sedan målskyttet med att göra 5–3 i tom kasse.

Anaheim Ducks har nu vunnit fem av sina sju senaste matcher och tar sig sakta men säkert uppåt i tabellen efter en lite trög start på säsongen.

Calgary – Anaheim 3–5 (3–1, 0–1, 0–3)

Calgary: William Strömgren (2), Joel Hanley (1), Joel Farabee (6).

Anaheim: Jeff Malott (3), Tristan Luneau (3), Leo Carlsson (6), Cutter Gauthier (12), Nikita Nesterenko (3).