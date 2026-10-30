Lane Hutson (i mitten) fortsätter att etablera sig som en storstjärna i Montréal Canadiens organisation. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

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Lane Hutson fortsätter att skriva historia i Montreal Canadiens. När den 22-årige backen noterades för en assist på ett av Alex Newhooks två mål i nattens 5–2-seger mot Dallas Stars passerade han en av klubbens legendarer i historieböckerna.

Hutson har nu samlat ihop 136 assist innan han fyllt 23 år. Därmed slår han det tidigare klubbrekordet på 135 assist, som sattes av Henri Richard redan 1958.

Richard, som gick under smeknamnet ”The Pocket Rocket”, tillbringade hela sin NHL-karriär i Montreal Canadiens och vann inte mindre än elva Stanley Cup-titlar med klubben. Nu är det Hutson som tar över rekordet.

Första poängen för Adam Engström

Den amerikanske backen från Holland, Michigan, har snabbt etablerat sig som en viktig del av Canadiens lagbygge. Han vann Calder Trophy som NHL bästa rookie 2025 och har sedan dess fortsatt att utvecklas till en av lagets mest produktiva spelare.

På 179 matcher i NHL har Hutson hittills noterats för 21 mål och totalt 157 poäng. Han befinner sig nu i sin tredje hela säsong med Montreal Canadiens.

I segermatchen mot Dallas registrerade den svenske backen Adam Engström sin första poäng för säsongen med en assist på Cole Caufields matchvinnande 3–1-mål. Caufield lämnade precis som Alex Newhook isen som tvåmålsskytt. Amerikanen, som passerade 50-målsgränsen förra säsongen, har svarat för åtta mål så här långt.

Dallas – Montréal 2–5 (1–3, 1–1, 0–1)

Dallas: Wyatt Johnston (3), Jamie Benn (2).

Montréal: Cole Caufield 2 (8), Alex Newhook 2 (3), Philip Danault (1).

Source: Lane Hutson @ Elite Prospects

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