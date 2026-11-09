Utbuad – inför sin Hall of fame-entré

Keith Tkachuk buades ut av publiken i Toronto inför att han skulle väljas in i Hockey Hall of Fame. Foto: Bildbyrån/Imagn Images & YouTube/TSN

Brady och Matthew Tkachuks agerande tycks ha fått konsekvenser även för deras pappa. När Keith Tkachuk presenterades inför söndagskvällens match mellan Toronto Maple Leafs och New Jersey Devils, den årliga Hockey Hall of Fame-matchen, möttes han av högljudda burop från publiken i Toronto.

En viktig del av den årliga helgen för invalet i Hockey Hall of Fame är att årets invalda presenteras för publiken. När Keith Tkachuk klev ut på isen blev det dock inget varmt välkomnande, till skillnad från flera av de andra profilerna. Däribland tidigare Maple Leafs-rivalen och Montreal Canadiens-legendaren Carey Price.

Keith Tkachuk väljs in i Hockey Hall of Fame efter en NHL-karriär som omfattade 1 201 grundseriematcher. Under sin tid i Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes , St Louis Blues och Atlanta Thrashers noterades han för 538 mål och 527 assist, totalt 1 065 poäng.

Han hade även en betydande roll i det amerikanska landslaget och tog silver vid OS i Salt Lake City 2002 samt vann World Cup of Hockey 1996.

Sönerna har dock etablerat sig som två av NHL mest omdiskuterade spelare, inte minst i Kanada. Både Brady och Matthew var med och besegrade Kanada med USA i OS-finalen i Milano Cortina 2026. Matthew har dessutom besegrat Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalen vid två tillfällen, medan Brady lämnade Ottawa Senators för att ansluta till sin bror i Florida i somras.

Keith Tkachuk: "Dags för Ottawa att gå vidare"

Keith har också själv kommenterat sonens uppmärksammade flytt. I en intervju med The Athletics Chris Johnston sade han nyligen att Ottawa behöver ”gå vidare” från sin tidigare lagkapten.

– Ja, det var intressant. Jag har inga agg mot någon. Sådant händer. Det är fortfarande min son. Jag önskar att (Panthers) hade spelat bättre. Jag var faktiskt mer besviken över hur dåligt de spelade, medan Ottawa gjorde det bra. De uttryckte sin åsikt, sade Keith Tkachuk.

– Brady har gått vidare, vi har gått vidare. Det är dags för Ottawa att gå vidare.

Sönernas agerande tycks alltså ha påverkat även hur publiken ser på Keith. Han var själv en utpräglad tuffing under sin spelarkarriär och drog på sig hela 2 219 utvisningsminuter. Det placerar honom på 41:a plats genom tiderna i NHL utvisningsliga.

På måndagen väntar dock ett betydligt mer hedersamt ögonblick. Då väljs Keith Tkachuk officiellt in i Hockey Hall of Fame tillsammans med Carey Price, Patrice Bergeron, Brian Burke, Cindy Curley och Pekka Rinne.