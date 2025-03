TV: Här hyllar Karlsson lagkamraten – efter sitt avgörande

Det blev ”gubbarnas” kväll när Pittsburgh besegrade Vegas.

49 sekunder in på övertiden blev Erik Karlsson stor hjälte till 3–2 för Penguins.

– Jag skulle ge tillbaka den till dig om jag kunde, säger han till sin målvakt efter matchens lirare-priset.

Erik Karlsson. Foto: Instagram (Pittsburgh Penguins) och Bildbyrån.

Med endast sju sekunder kvar att spela av tredje perioden skickade Noah Hanifin in 2–2 för Vegas Golden Knights, borta mot Pittsburgh Penguins. Mötet gick till övertid, men pågick inte särskilt länge.



49 sekunder in fick nämligen Erik Karlsson en drop-pass av Jevgenij Malkin och utrymme för att avgöra. Skottet gick enkelt in bakom Samsonov och 3–2-segern var säkrad för Penguins.



– Även om de tog sig tillbaka kändes det som att vi var med, säger ”EK65” efter sitt hjältedåd.



Segern var överlag de mer erfarna Pittsburgh-spelarnas dag. Sidney Crosby (37) hade tidigare gjort både 1–0 och 2–0 efter att Rickard Rakell (31) spelat fram två gånger om.



– Som kedja skapade vi chanser. Rakell skapade några riktigt bra lägen och Rust var överallt. Vi var bara opportunistiska och bra med pucken. Därför fick vi chanserna, säger Crosby enligt NHL.com.

Målvaktens revanch: ”Har den förmågan”

Pittsburghs ledningen stod sig hela vägen in till den där sista minuten och Tristan Jarry i målet var definitivt en av förgrundsfigurerna med hela 35 räddningar av 37 möjliga. 1–2 kom dessutom inte förrän minut 35 i matchen, innan Jarry räddade hela 18 puckar bara i tredje perioden.



Det hela betyder att den 29-årige målvakten nu räddat 64 puckar över sina två första matcher efter att Penguins kallat upp honom från AHL-laget Wilkes-Barre/Scranton Penguins.



– Jag tror att han bara spelar upp till sina förmågor. Han var såklart den stora skillnaden ikväll och jag tycker att han var skillnaden mot Minnesota också. Han har den förmågan, säger Penguins coach Mike Sullivan.



I omklädningsrummet efter matchen fick Erik Karlsson ”ta emot hjälmen” som matchens lirare, men sade direkt att han hade gett tillbaka den till Jarry om han kunde.