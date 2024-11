Kaptenen opererad – blir borta länge

Seattle Kraken kommer att tvingas klara sig utan sin lagkapten Jordan Eberle under en längre tid.

Under fredagen genomgick han en operation som håller honom borta från spel i minst tre månader.

Via ett inlägg på sociala medier meddelar Seattle Kraken att lagkaptenen Jordan Eberle under fredagen genomgick en operation för att få bukt på sitt skadade bäcken. Operationen blev lyckad, men för Eberle väntar nu minst tre månaders frånvaro.

Lagkaptenen skadade sig efter att han kraschat in i sargen under hemmamatchen mot Chicago i mitten av november. Enligt Seattle Times har klubben, tillsammans med Eberle, sedan dess undersökt bästa vägen framåt och i slutändan landat i att göra operationen för att få bukt på hans skadebekymmer.

Eberle inledde NHL-säsongen starkt med sex mål på de åtta inledande matcherna, men var mållös i sina nio senaste matcher innan skadan satte stopp för vidare spel. Totalt har 34-åringen noterats för elva poäng (6+5) på 17 matcher den här säsongen.

Uh oh. Jordan Eberle with a VERY hard slam into the end wall.



He ended up getting helped down the tunnel. That didn’t look good. #SeaKraken pic.twitter.com/E1rvVGLe8j