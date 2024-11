Seger direkt för nya tränaren: “Liv och energi”

I natt gjorde Jim Montgomery sin första match som St. Louis-tränare.

Då lyckades Blues bortabesegra New York Rangers med 5–2.

– Det blir alltid lite liv och energi när man byter tränare under säsong, säger lagkaptenen Brayden Schenn.

Jim Montgomery blev en vinnare i sin St. Louis-debut. Foto: Alamy & Bildbyrån

Det har varit snabba kast för Jim Montgomery den senaste tiden. I tisdags, förra veckan, sparkades han från Boston Bruins efter en svag inledning på säsongen och i helgen anställdes han som St. Louis Blues nya huvudtränare.

I natt gjorde Montgomery sin första match på Blues-bänken – och blev en vinnare direkt, då St. Louis lyckades bortabesegra New York Rangers med 5–2. Innan nattens seger hade Blues vunnit två av sina nio senaste matcher innan sparkningen av Drew Bannister.

– Det blir alltid lite liv och energi när man byter tränare under säsong. Det såg vi i kväll. Nu är det vårt jobb att bygga vidare på detta, säger lagkaptenen Brayden Schenn till NHL.com.

Fick segerpucken: “Älskade vår insats”

Efter matchen fick Montgomery segerpucken av sina spelare.

– Jag älskade vår insats. Vårt utförande i offensiven var väldigt bra. Vi har fortfarande delar av spelet vi behöver göra bättre, men sättet vi spelar för varandra genom att blockera skott och hur vi står upp för varandra… Det är Blues-hockey. Det är arbetarhockey, säger Montgomery.

För New York Rangers var förlusten lagets tredje raka förlust och laget har nu släppt in 14 mål på dessa tre matcher.

– Vi måste vara bättre. Alla måste vara bättre. Det är inte bra nog det vi håller på med. Jag tror ingen sitter här inne och tycker att detta är bra nog, säger tränaren Peter Laviolette.

New York Rangers – St. Louis Blues 2–5 (1–1, 1–1, 0–3)

New York: Will Cuylle 2 (9).

St. Louis: Zack Bolduc 2 (2), Jordan Kyrou (7), Brayden Schenn (4), Pavel Butjnevitj (6).

