Efter succén – Markström prisas av NHL

Jacob Markström avslutade 2024 urstarkt.

Nu prisas den svenske målvakten av NHL som en av ligans tre stjärnor i december.

Jacob Markström prisas som decembers tredje stjärna i NHL. Foto: Adam Hunger/AP Photo/Alamy

New Jersey Devils svenske målvakt Jacob Markström avslutade 2024 med att vinna åtta av tio matcher och hålla två nollor i december.

Nu prisas stjärnmålvakten. Under onsdagen att Markström är en av ligans tre stjärnor under den gångna månaden, där Markström tar tredjeplatsen bakom Leon Draisaitl och Nathan MacKinnon.

Jacob Markström är näst vinstrikast i NHL

Totalt loggade Markström en räddningsprocent på 93,7 procent samt ett snitt på 1,30 insläppta mål per match under december. Markström står den här säsongen noterad för en räddningsprocent på 91,2 procent samt ett snitt på 2,15 insläppta mål per match på de 28 matcher han spelat. Med sina 19 segrar är Markström :s näst vinstrikaste målvakt denna säsong, bara slagen av regerande Vezina-vinnaren Connor Hellebuyck (24 segrar).

Edmontons superstjärna Leon Draisaitl blev ligans andra stjärna den gångna månaden efter att ha producerat 24 poäng (10+14) på 13 matcher under december. Poängkungen Nathan MacKinnon prisas som ligans första stjärna efter att ha öst in 25 poäng (7+18) på 13 matcher för Colorado.