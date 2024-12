Ny seger för Markström – förlänger sviten

Jacob Markström fortsätter stapla segrarna på hög för New Jersey Devils.

I natt tog han sin sjätte raka vinst när Devils besegrade Carolina Hurricanes med 4–2.

Jacob Markström tog sin sjätte raka seger. Foto: Adam Hunger/AP Photo/Alamy

Jacob Markström gick in till juluppehållet med två raka nollor och fem raka segrar i ryggen.

I omstarten mot Carolina Hurricanes fick Markström förvisso släppa två puckar förbi sig, men lyckades ändå förlänga sin segersvit till sex raka matcher. Detta efter att han stoppat 29 av 31 skott i matchen som New Jersey Devils vann med 4–2.

Vunnit åtta av nio matcher i december

Markström har, tillsammans med landsmannen Linus Ullmark, varit en av NHL:s formstarkaste målvakter i december och har under månaden vunnit åtta av sina nio matcher och bara släppt in tio mål på dessa matcher. Under december månad står Markström noterad för en räddningsprocent på 94,5 procent samt ett snitt på 1,11 insläppta mål per match.

Totalt den här säsongen står Markström noterad för 19 segrar på 27 matcher, en räddningsprocent på 91,4 procent samt ett snitt på 2,11 insläppta mål per match.

Devils mål i nattens segermatch gjordes av Ondrej Palat, Nico Hischier, Luke Hughes och Dawsn Mercer, där laget svenske stjärnforward Jesper Bratt noterades för en assist på Hughes matchvinnande 3–2-mål i den andra perioden.

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)

New Jersey: Ondrej Palat (7), Nico Hischier (18), Luke Hughes (3), Dawson Mercer (9).

Carolina: Eric Robinson (9), Brent Burns (3).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.