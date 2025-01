Uppgifter: Nära en trejd – efter sprickan

Sprickan i Vancouver Canucks ser ut att nå en lösning snart.

Enligt Sportsnets insider Elliott Friedman ska J.T. Miller vara nära att trejdas – medan Elias Pettersson verkar bli kvar i Canucks.

– Jag har hört att Pettersson har sagt till Canucks att han skulle vilja stanna, säger Friedman.

J.T. Miller eller Elias Pettersson? Snart har Vancouver Canucks fattat sitt beslut. Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports

Vancouver Canucks har haft ett tufft år efter succésäsongen i fjol och då har uppgifter cirkulerat om en spricka inom laget. Framför allt har det handlat om att svenske stjärnan Elias Pettersson inte drar jämnt med centern J.T. Miller och det har i princip bekräftats att det finns en konflikt mellan lagkamraterna.

Det hela har dragits till sin spets och under de senaste veckorna har det gått rykten om att antingen Miller eller Pettersson kommer att trejdas innan NHL:s trade deadline i mars. Vancouvers general manager, Patrik Allvin, har även öppnat för att Elias Pettersson skulle kunna trejdas, då hans ”no movement-klausul” inte börjar gälla förrän nästa säsong.

Men de senaste uppgifterna säger att så inte blir fallet. Elias Pettersson ser snarare ut att bli kvar i Vancouver, uppger Sportsnets insider Elliotte Friedman.

– Jag har hört att Pettersson, som inte har något skydd för en eventuell trejd än, har sagt till Canucks att han skulle vilja stanna. Jag tror att deras preferens är att så också blir fallet, säger Friedman under tv-sändningen ”Hockey Night in Canada”.

J.T. Miller uppges vara nära en trejd

I stället är det J.T. Miller som sannolikt kommer att försvinna. Där har framför allt New York Rangers och New Jersey Devils nämnts som potentiella destinationer för amerikanen.

Under natten intensifierades ryktena kring Millers framtid i Vancouver och det ska till och med ha varit nära att stjärnan lämnades utanför laget i matchen mot Edmonton Oilers, uppger Elliotte Friedman.

– Under de senaste 24 timmarna var planen att J.T. Miller inte skulle spela utan skulle få lämnas utanför truppen i väntan på en trejd. Vancouver hade samtal och jag tror att det var med New York Rangers. Jag vet inte exakt vad som hände men den dealen är inte aktuellt just nu. Det är inget nära som förhindrar honom från att spela. Men det har gått så pass långt att det till och med såg ut som att Miller skulle hållas utanför truppen, säger Friedman.

Vancouver Canucks har tidigare stoppat andra klubbar från att diskutera med deras spelare. Men i det här fallet verkar klubben ha gjort ett undantag.

– Nu har några lag fått tillåtelse att prata med J.T. Miller. Jag vet inte exakt vilka lag det är men några får samtala med Miller nu, säger Elliotte Friedman.

J.T. Miller var med och spelade i nattens match mot Edmonton Oilers och stod för två assist i 3-2-segern.