Islossning för supertalangen i natt

Gavin McKenna stod för tre poäng i natt.

Foto: Lindsey Wasson/AP/Alamy

Gavin McKenna är tillbaka i toppen av poängligan för rookiespelare i NHL .

Sommarens förstaval i draften klev in till nattens möte med Seattle Kraken med tre poäng på sina sju senaste matcher, men i natt blev det något av en islossning för supertalangen. Toronto Maple Leafs -forwarden sköt två mål och noterades för en assist i matchen där Toronto hämtade upp ett tvåmålsunderläge i den tredje perioden, innan Brandon Montour sköt segern till Seattle med 33 sekunder kvar att spela.

– Jag tycker att vi gjorde en bra tredjeperiod. Vi möter ett bra lag på andra sidan och jag tycke att båda lagen gjorde en bra match. I slutändan avgörs det med 30 sekunder kvar. Det är frustrerande och definitivt en match vi vill ha tillbaka, säger McKenna till NHL.com .

"I fem-mot-fem gjorde de inte alls mycket"

Samtliga McKennas tre poäng i matchen kom i spel med en spelare fler på isen. Bägge hans mål kom i powerplay, medan hans assist till Auston Matthews kom när Maple Leafs hade tagit ut målvakten i jakten på en kvittering i sluttampen av den tredje perioden.

Matthews fanns med som assistmakare och målgörare på alla McKennas poäng i matchen, men trots poängskörden tycker tränaren Jim Hiller att det finns mer att hämta från båda spelarna.

– Visst, absolut hade man det (kemi) i powerplay. Men i fem-mot-fem gjorde de inte alls mycket, om jag ska vara ärlig. Men det gjorde man definitivt i powerplay och i sex-mot-fem. Det var fina mål i powerplay, inget snack, säger Hiller.

Poängsviten bruten för Nylander

William Nylander spelade mest av alla forwards i matchen, men den svenske stjärnan lämnade isen poänglös och bröt därmed sin fem matcher långa poängsvit. Svensken har producerat 19 poäng (9+10) på 15 matcher och ligger på en delad niondeplats i NHL:s poängliga så här långt.

Adam Larsson loggade nära 19 och en halv minuts speltid i matchen och lämnade isen med -2 i plus/minus-statistiken för Seattle.



Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs 5–4

Seattle: Berkly Catton (4), Josh Mahura (1), Chandler Stephenson (2), Ryker Evans (3), Brandon Montour (3).

Toronto: Gavin McKenna 2 (5), Jack Roslovic (6), Auston Matthews (10).



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