Hyllas efter poängshowen: "Schweizisk armékniv"

27-årige Pontus Holmberg har fått en fin start på säsongen med sitt Tampa Bay Lightning. I nattens 6-4-seger mot Winnipeg Jets kom fyra nya poäng (1+3) och den svenske forwarden står nu noterad för 10 poäng på de tolv första matcherna.

Holmberg blev framspelare till tre raka Tampa-mål i den andra perioden, när man gick från 2-1 till 5-1 på drygt tre minuter. Med en och en halv minut kvar fick sedan Holmberg också göra mål när han i öppen kasse satte spiken i kistan, efter att gästerna närmat sig med tre raka mål.

Efter matchen hyllas Holmberg av både lagkamrater och tränaren John Cooper.

– Pontus gjorde en jäkla match. Han gjorde sig verkligen förtjänt av varenda poäng i kväll, säger John Cooper.

Personligt rekord för Holmberg

Nattens poängnotering var den högsta i NHL-karriären för Holmberg, som nu gör sin andra säsong i Tampa Bay efter tre raka säsonger i Toronto Maple Leafs organisation.

– Han spelar precis som vi gör. Han är som en schweizisk armékniv. Han har alltid haft den offensiva skickligheten. Vad vi än ber honom göra så gör han det. Jag har alltid gillat hans sätt att spela, säger lagkamraten Brandon Hagel som bildade kedja med Holmberg och Anthony Cirelli.

Holmberg har som mest gjort 22 poäng under en NHL-säsong, en notering han nu är på god väg att slå med råge.

Tampa Bay - Winnipeg 6-4 (1-1, 4-0, 1-3)

Tampa: Brayden Point, Conor Geekie, Anthony Cirelli, John Carlson, Brandon Hagel, Pontus Holmberg

Winnipeg: Neal Pionk (2), Dylan Samberg, Kyle Connor.