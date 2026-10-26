Holtz skickas ned – ersätts av tidigare SHL-spelare

Alexander Holtz får återvända till AHL efter två matcher med Vegas Golden Knights. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Alexander Holtz fick en pangstart på säsongen i AHL med Henderson SIlver Knights. På de fem första matcherna i farmarligan sköt han fyra mål och hade totalt åtta poäng.

Det ledde till en befordran till NHL och Vegas Golden Knights .

Efter två matcher i NHL skickas han emellertid tillbaka till AHL igen. Och ersätts av den tidigare Växjö-spelaren Jonas Røndbjerg.

24-årige Holtz spelade över 14 minuter, hade en assist och noterades för fem skott på mål i säsongsdebuten med Golden Knights. Detta i en förlustmatch mot St. Louis Blues (2–5). I den efterföljande matchen, en övertidsförlust (1–2) mot Columbus Blue Jackets , spelade han mindre än tio minuter och var poänglös.

Det tidigare storlöftet gör sin tredje säsong i Golden Knights efter att ha kommit över i en trejd med New Jersey Devils sommaren 2024. Där har stockholmaren gjort 83 NHL-matcher. Han är inne på sista säsongen på ett tvåårskontrakt värt 835 352 dollar per säsong.

Røndbjerg, 27, är inne på sin sjunde säsong i Vegas organisation. Han tillbringade tre säsonger i Växjö och spelade där 85 SHL-matcher, innan han flyttade till Nordamerika under säsongen 2020/21. Sedan dess har det blivit 283 AHL-matcher och ytterligare 80 i NHL.