NHL

Holtz skickas ned – ersätts av tidigare SHL-spelare

Publicerad 26 oktober 2026 19:25
Uffe Bodin
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
Följ HockeySverige påGoogle news

Alexander Holtz får återvända till AHL och Henderson Silver Knights. Efter två matcher med Vegas Golden Knights ersätts han av dansken Jonas Røndbjerg i NHL-laget.

Alexander Holtz får återvända till AHL efter två matcher med Vegas Golden Knights. Foto: Bildbyrån/Imagn Images
Alexander Holtz får återvända till AHL efter två matcher med Vegas Golden Knights. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Alexander Holtz fick en pangstart på säsongen i AHL med Henderson SIlver Knights. På de fem första matcherna i farmarligan sköt han fyra mål och hade totalt åtta poäng.

Det ledde till en befordran till NHL och Vegas Golden Knights.

Efter två matcher i NHL skickas han emellertid tillbaka till AHL igen. Och ersätts av den tidigare Växjö-spelaren Jonas Røndbjerg.

24-årige Holtz spelade över 14 minuter, hade en assist och noterades för fem skott på mål i säsongsdebuten med Golden Knights. Detta i en förlustmatch mot St. Louis Blues (2–5). I den efterföljande matchen, en övertidsförlust (1–2) mot Columbus Blue Jackets, spelade han mindre än tio minuter och var poänglös.

Det tidigare storlöftet gör sin tredje säsong i Golden Knights efter att ha kommit över i en trejd med New Jersey Devils sommaren 2024. Där har stockholmaren gjort 83 NHL-matcher. Han är inne på sista säsongen på ett tvåårskontrakt värt 835 352 dollar per säsong.

Røndbjerg, 27, är inne på sin sjunde säsong i Vegas organisation. Han tillbringade tre säsonger i Växjö och spelade där 85 SHL-matcher, innan han flyttade till Nordamerika under säsongen 2020/21. Sedan dess har det blivit 283 AHL-matcher och ytterligare 80 i NHL.

Source: Alexander Holtz @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Vegas Golden KnightsAlexander HoltzAHL