Historisk seger i natt: “Kämpade hårt”

I helgen blev Anders Sörensen den första svenska huvudtränaren i NHL. I natt säkrade han sin första seger med Chicago Blackhawks.

– Killarna kämpade hårt, säger svensken efter 2–1-segern mot New York Rangers.

Anders Sörensen säkrade sin första NHL-seger i natt. Foto: Bildbyrån

Anders Sörensen skrev i helgen svensk hockeyhistoria då han blev den första svenska huvudtränaren i NHL, då han coachade Chicago Blackhawks i 2–4-förlusten mot Winnipeg Jets. I natt fick han skriva ny historia, då han han säkrade sin första seger i NHL.

Sörensen och hans Chicago Blackhawks besegrade ett krisande New York Rangers med 2–1 på bortais.

– Ja, det är spännande. Förlustsviten började bli lång för den här gruppen. Killarna kämpade hårt, säger Sörensen till NHL.com.

Söderblom stor segerorganisatör

Landsmannen Arvid Söderblom agerade stor segerorganisatör för Blackhawks i segermatchen i Madison Square Garden. Svensken räddade 29 skott och tog sin första seger på över en månad tack vare en insats som gjorde honom till matchens andra stjärna när Blackhawks bröt en fem matcher lång förlustsvit.

– Det här var den roligaste matchen på länge. Det var roligt att få spela här, lite av en barndomsdröm då det var här Henrik Lundqvist spelade under min uppväxt. Det var en häftig känsla att kliva ut på isen och spela så pass bra som jag gjorde, säger Söderblom.

Fortsatt tungt för Rangers

För New York Rangers fortsätter motgångarna, där nattens förlust var lagets åttonde på de tio senaste matcherna.

– Jag vet inte ens vad jag ska säga längre… Vi hade mängder med chanser som vi kunde gjort mål på, men det gjorde vi inte. Det är inte målchanserna som kommer att vinna oss matcher, säger Rangers storstjärna Artemij Panarin.

New York Rangers – Chicago Blackhawks 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

New York: Will Cuylle (10).

Chicago: Tyler Bertuzzi (6), Taylor Hall (6).

