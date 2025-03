Svenskens debut-glädje – 872 dagar senare

Inför mötet med Boston Bruins hade Lucas Carlsson inte spelat i NHL på 872 dagar.

En 3–1-seger senare hade den svenske backen både spelat fram och nätat för San Jose Sharks.

När Lucas Carlsson kallades upp från AHL, av San Jose Sharks, inför mötet med Boston Bruins hade han inte spelat en NHL-match på 872 dagar. En 3–1-seger senare hade den 27-årige backen blivit stor matchvinnare – i sin debut i klubben.



2–1-målet från Carlssons klubba kom i minut 57 av mötet med Boston då puckade letade sig fram till backens backhand i slottet. Förarbete stod William Eklund, Macklin Celebrini och William Smith för, innan de firade vilt med sin nye lagkamrat.



Succé-återkomsten var dock inte helt över där för Brynäs-fostrade Carlsson. Innan slutsignalen ljöd noterades han även för en framspelning till 3–1 i tom bur, vilket gjorde att han klev av isen med 1+1, och som matchens första stjärna. Kort sagt en hyfsad comeback i NHL för 27-åringen som för ett drygt år sedan drabbades av en svår knäskada och missade inledningen på 2024/25.



Carlsson hamnade i San José i somras efter tre år i Florida Panthers där svensken gick från att spela 40 matcher i NHL till att hamna nere i AHL med Charlotte Checkers. Där dominerade han både under 2022/23 och 2023/24, vilket gjorde att han lämnade föreningen med 99 poäng (36+63) på 121 matcher med Checkers. Det var även under 2022/23 som senaste NHL-matchen kom. Då i en 1–3-förlust mot Arizona Coyotes, i november.

Mötet med Bruins blev även framgångsrikt för Sharks förstakedja med Smith, Celebrini och Eklund. Tillsammans jobbade de fram läget till 1–0 där Eklund till slut var den som fick chansen att peta in ledningsmålet. Joonas Korpisalo fick se ”Lill-Fimpen” jubla efter ett kyligt avslut mellan benskydden.



Precis som Carlsson fick även Eklund en assist vid 3–1 i tom bur, vilket innebar två nya poäng för 22-åringen. Hans 51:a och 52:a för denna NHL-säsong.

