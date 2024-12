Glädjebilderna: “Bäckis” på is – med Ovetjkin

Aleksandr Ovetjkin var återigen på is under onsdagen för att jobba sig närmre en comeback.

Då fick han hjälp av en speciell gäst.

– Finns det någon bättre man kan leverera då? säger Capitals-coachen Spencer Carbery.

Över totalt 17 (!) säsonger har Nicklas Bäckström levererat passningar till Aleksandr Ovetjkin i Washington Capitals. Under onsdagen återförenades stjärnorna igen när svensken plötsligt dök upp inför lagets träning.



Ovetjkin behövde träna för att fortsätta jobba sig mot en comeback efter skadan som pausade jakten på Wayne Gretzky och klev ut på isen i en blå “no-contact”-tröja. “Bäckis” fick då äran att leverera passningarna till skarpskytten, iklädd en träningsoverall.



Bäckström själv har kontrakt över denna säsong, men har inte spelat sedan 29 oktober 2023. Det var under 2023/24 då han till slut gjorde en comeback, men försvann bort från laget efter endast åtta matcher. Allt detta föranleddes av höftoperationen för över två år sedan.

