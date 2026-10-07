Superlöftet introducerade sig - då stal Nylander showen

William Nylander och Gavin McKenna gjorde båda mål i natt.

Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Nashville fick en drömstart på matchen och gick ifrån till en 2–0-ledning i den första perioden via mål från Steven Stamkos och Nils Höglander. När Höglander satte sitt andra mål för kvällen tidigt i den andra aktens inledning såg Predators ut att ha kopplat ett järngrepp om matchen med sin 3–0-ledning.

Toronto påbörjade dock en intensiv jakt.

John Tavares, William Nylander (i powerplay) och superlöftet Gavin Mckenna målade för Maple Leafs, och i den tredje perioden kvitterade Jack Roslovic till 4–4, framspelad av Matthews och Nylander. Toronto fick även ett mål bortdömt av Nylander efter en coaches challenge senare i perioden.

Matchen gick till förlängning där storstjärnan Auston Matthews klev fram med bara 14 sekunder kvar av övertiden och skickade in vinstmålet 5–4, assisterad av William Nylander (som noterades för 1+2 i matchen).

Matchfakta

Toronto Maple Leafs – Nashville Predators 5–4 efter förlängning (0–2, 3–2, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (07.13) Steven Stamkos (Miles Wood, Roman Josi) PP1 0–2 (09.08) Nils Höglander (Adam Wilsby, Filip Forsberg)

Andra perioden: 0–3 (03.03) Nils Höglander (Filip Forsberg, Mavrik Bourque) 1–3 (04.56) John Tavares (Gavin McKenna, Anthony Stolarz) 2–3 (06.58) William Nylander (Auston Matthews, Kirill Marchenko) PP1 2–4 (13.30) Steven Stamkos (Ryan O'Reilly, Brady Skjei) 3–4 (14.31) Gavin McKenna (Auston Matthews, Jack Roslovic)

Tredje perioden: 4–4 (08.54) Jack Roslovic (Auston Matthews, William Nylander)

Förlängning: 5–4 (04.46) Auston Matthews (William Nylander)

Skott: 38–25 Utvisningar: TOR: 1x2 min. NSH: 3x2 min.