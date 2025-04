Lämnade – efter uppvärmningen: ”Ville komma in i stämningen”

En comeback i NHL närmar sig med stormsteg för Gabriel Landeskog.

I natt fanns svensken med på Colorado Avalanches uppvärmning innan han lämnades utanför laguppställningen.

– ”Gabe” ville komma in i stämningen, säger tränaren Jared Bednar.

Bara timmar innan nedsläpp i nattens möte mellan Dallas Stars och Colorado Avalanche meddelade Avalanche att man aktiverat Gabriel Landeskog från långtidsskadelistan.

Efter nära tre års skadefrånvaro såg Landeskog ut att äntligen få göra comeback i Colorado i natt. Den svenske lagkaptenen deltog till och med på uppvärmningen inför matchen – innan han lämnades utanför laguppställningen.

– ”Gabe” ville komma in i stämningen. Han ville vara med på uppvärmningen och vara med i omklädningsrummet. Han ville vara en del av det här. Därför gjorde han det, säger tränaren Jared Bednar till Guerilla Sports.

Gabriel Landeskog is on the ice for warmups! 👀 #StanleyCup



🇺🇸: @espn ➡️ https://t.co/m0LyTCHYnH

🇨🇦: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/PvsKPUsD9z