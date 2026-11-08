Här kastar Landeskog handskarna – i vilt slagsmål mot stjärnan

Gabriel Landeskog kastade handskarna mot Moritz Seider.

Foto: NHL/Skärmdump

Känslorna svallade över för Gabriel Landeskog i nattens match mellan de gamla rivalerna Colorado Avalanche och Detroit Red Wings.

Det var i mitten av tredje perioden som Landeskog rök ihop med Sverige-bekantingen Moritz Seider, som tidigare spelat i Rögle. Seider välte omkull svensken i en närkamp i sarghörnet vilket fick Gabriel Landeskog att tappa humöret. När han ställde sig upp på benen igen kastade svensken handskarna och Seider svarade upp med att göra detsamma.

20:e slagsmålet i NHL för Gabriel Landeskog

Landeskog och Seider delade sedan ut flera slag mot varandra under en långvarig fajt där svenskens hjälm också flög av under slagsmålets gång. Till slut fick domarna kliva in och sära på spelarna för att sätta stopp för slagsmålet.

Enligt hockeyfights.com är det Landeskogs 20:e fajt i NHL-karriären sedan han gjorde sin debut för Colorado Avalanche 2011.

Stjärnorna glänste för Colorado Avalanche

Matchen då?

Jo, den vann Colorado Avalanche relativt enkelt. Efter en mållös första period var det sedan lagets storstjärnor som klev fram och gjorde skillnaden i segern mot Detroit.

Martin Necas gav "Avs" ledningen innan Nathan MacKinnon fyllde på för 2-0 till hemmalaget. I tredje perioden gjorde Necas sedan sitt andra mål i matchen. Cale Makar fastställde sedan slutresultatet för 4-0 till Colorado. Necas låg då bakom allt i segern med två mål och två assist, medan MacKinnon och Makar båda noterades för 1+2 vardera.

Colorados målvakt Mackenzie Blackwood spikade också igen genom att rädda 27 skott och hålla nollan i vinsten mot Detroit.

Colorado Avalanche – Detroit Red Wings 4–0 (0-0,2-0,2-0)

Colorado: Martin Necas 2 (9), Nathan MacKinnon (10), Cale Makar (5).

Detroit: –