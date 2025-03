Landeskog följer med på bortaturnén: ”Gör framsteg”

För första gången under sin snart tre år långa skadefrånvaro deltog Gabriel Landeskog i går på en hel isträning med Colorado.

När Avlanche nu åker på en tre matcher lång bortaturné kommer den svenske kaptenen att följa med för att fortsätta träna med laget.

– Han gör framsteg, säger tränaren Jared Bednar till Colorado Hockey Now.

Foto: Alamy

Gabriel Landeskog har inte kunnat spela en hockeymatch sedan Stanley Cup-finalen 2022 och sedan dess har bakslagen avlöst varandra.

Så sent som i början av mars såg en comeback avlägsen ut – men nu kommer glädjande bilder från Denver. Under måndagen deltog Landeskog på hela Avalanches isträning, vilket är första gången under hans rehabilitering enligt Colorado Hockey Now.

32-åringen deltog förvisso utan närkontakt, men faktumet att han deltog på hela isträningen är ett steg framåt i rehabiliteringen.

– Han gör framsteg. Den här rehabiliteringen är inte linjär. Det finns många toppar och dalar i den, men han gör fortfarande framsteg och känner sig uppenbarligen tillräckligt bekväm för att delta i vissa övningar med laget. Förhoppningsvis fortsätter det att gå åt rätt håll, så att han når en punkt där han kan göra comeback, säger tränaren Jared Bednar till Colorado Hockey Now.

Landeskog is running through drills. Looks pretty good. pic.twitter.com/B7ntoD5Sws — Jesse Montano (@jessemontano_) March 17, 2025

Åker med på Colorados bortaturné

Landeskog kommer nu att åka med Colorado på bortaturnén i Kanada, där man ställs mot Toronto, Ottawa och Montréal, för att kunna träna med laget.

– Saker och ting går jättebra, och det är verkligen trevligt att ha honom tillbaka på isen med vårt lag. Jag menar, bara energin och attityden han tar med sig ut på isen hjälper alla, säger Bednar.

Någon comeback kommer det inte att bli under den kommande bortaturnén och spel i grundserien ser inte heller ut att vara aktuellt i nuläget. Enligt Colorado Hockey Now ska Landeskog dock vara hoppfull kring en eventuell återkomst i Stanley Cup-slutspelet.