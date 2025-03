Med endast nio mål till Wayne Gretzkys rekord passade Aleksandr Ovetjkin.

Aljaksej Protas fick istället göra hattrick och 7–4 genom mål i tom bur för Washington Capitals.

Efter mål nummer 886 i helgens möte med Seattle Kraken tog Aleksandr Ovetjkin på sig rollen som framspelare i nattens match mot Anaheim Ducks.



Washington Capitals fick in hela sju puckar mot California-laget efter att man gjort 5–4, 6–4 och 7–4 i den tredje perioden, men den ryske stjärnan lämnade isen utan en ny fullträff och därmed utan att minska det just nu nio målsgapet upp till Wayne Gretzkys rekord i NHL.



Chans till att göra detta fanns det dock verkligen.



Med bara sekunder kvar av matchen fick Ovetjkin till sig pucken vid egen blålinje, men istället för att kontra in den själv valde han att spela en enkel pass upp i mitten till lagkamraten, Aljaksej Protas, som tidigare gjort två mål i matchen. Protas fastställde slutresultatet 7–4 och kunde tacka Ovetjkin för ett hattrick.



Framspelningen var Ovetjkins tredje i matchen i och med assist vid både 1–0 och 2–2.



Håller Ovetjkin detta tempo når han 44 mål innan grundserien är över i NHL. Det är elva fler än vad han i nuläget har (33) och två fler än han behöver för att nå Wayne Gretzky.



Anaheim Ducks – Washington Capitals: 4–7 (2–2, 0–1, 2–4)

Anaheim: Trouba, Helleson, Mintyukov, Vatrano.

Washington: Strome, Protas (3) Dubois, Dowd, Beauvillier.

