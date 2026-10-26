Forsbergs show – sänkte Colorado

Filip Forsberg klev fram mot Colorado.

Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Nashville tog ett bastant grepp om matchen redan från start. Filip Forsberg inledde målskyttet i powerplay efter fyra minuters spel, och Steven Stamkos utökade till 2–0 i mitten av öppningsakten.

Målfesten fortsatte i den andra perioden. Ryan O’Reilly slog till två gånger om i numerärt överläge – båda gångerna framspelad av just Forsberg – och Jack Drury satte dessutom en kasse däremellan när hemmalaget ryckte ifrån till 5–0. Artturi Lehkonen spräckte nollan för Colorado i slutet av akten, och Devon Toews reducerade tidigt i den tredje perioden till 5–2.

Närmare än så kom dock inte gästerna. I stället spikade Steven Stamkos slutresultatet till 6–2 i powerplay med sitt andra mål för natten och säkrade en övertygande hemmaseger.

Matchfakta

Nashville Predators – Colorado Avalanche 6–2 (2–0, 3–1, 1–1)

Första perioden:

1–0 (04.00) Filip Forsberg (Roman Josi, Steven Stamkos) PP1

2–0 (10.48) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Mavrik Bourque)

Andra perioden:

3–0 (06.38) Ryan O’Reilly (Roman Josi, Filip Forsberg) PP1

4–0 (16.36) Jack Drury (Ross Colton, Brady Skjei)

5–0 (17.29) Ryan O’Reilly (Jonathan Marchessault, Filip Forsberg) PP1

5–1 (17.55) Artturi Lehkonen (Martin Necas, Nathan MacKinnon)

Tredje perioden:

5–2 (02.41) Devon Toews (Sam Malinski, Martin Necas)

6–2 (10.24) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Roman Josi) PP1

Skott: 35–21 Utvisningar: NSH: 5x2 min, 1x5 min (Fighting: Jayden Struble). COL: 8x2 min, 1x5 min (Fighting: Parker Kelly).