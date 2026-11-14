Fem år utan NHL-mål - nu gjorde han två

Glenn Gawdin (mitten) gjorde två mål i natt.

I februari 2021 gjorde Glenn Gawdin sin NHL-debut. Han levererade poäng i AHL och fick då chansen i NHL av Calgary Flames. Det blev dock bara sju NHL-matcher (och en assistpoäng) den säsongen för forwarden som just skulle fylla 24 år. Säsongen därpå blev det två nya NHL-matcher för Flames innan han sen bytte klubb och gjorde tre NHL-matcher för Anaheim Ducks säsongen 22/23 och en NHL-match för samma klubb säsongen 23/24. Därefter blev det uteslutande spel i AHL under två säsonger för Gawdin, som fortsatte vräka in poäng i farmarligan.

Först i torsdags natt fick han till sist en ny chans i NHL. Den här gången med New York Rangers. Han lämnade isen poänglös och hade fortfarande inte gjort någon poäng sedan debutsäsongen 20/21. Men i natt kom till sist utdelningen för den nu 29-årige forwarden.

Det var mitt i andra perioden i matchen mot Vancouver Canucks som forwarden satte 3-1 och fick göra sitt efterlängtade förstamål i NHL - mer en fem år efter debuten. Det skulle ta tre minuter till innan det var dags igen. Efter 14 matcher utan NHL-mål slog han nu till med två mål på tre minuter och tio sekunder.

"En speciell kväll"

Det som gjorde matchen än mer speciellt för Gawdin är faktumet att han dessutom är från Richmond, som ligger i närheten av Vancouver där matchen spelades. Det gjorde att han hade gott om familj och vänner på plats på läktaren.

– Det var en speciell kväll, konstaterade han efter matchen.

– Det var enormt. Det är mycket som gått igenom huvudet genom åren.

För Vancouver innebar nattens förlust att de förlorat 17 (!) av de 18 senaste matcherna och sju matcher i rad. Det enda glädjeämnet var att Elias Pettersson bröt sin åtta matcher långa måltorka.

Vancouver - NY Rangers 1-5

Vancouver: Elias Pettersson

NY Rangers: Glenn Gawdin x2, Gabe Perrault, Oliver Bjorkstrand, Alexis Lafrenière