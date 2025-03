Erik Karlsson inför trade deadline: ”Kommer vara den första som får veta”

På fredag infaller NHL:s trade deadline. Blir Erik Karlsson trejdad innan dess? Huvudpersonen själv verkar inte tro det.

– Jag oroar mig inte över det eftersom jag inte har något att oroa mig för, säger 34-åringen enligt Pittsburgh Hockey Now.

Erik Karlsson står i fokus inför NHL:s trade deadline.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det är ett och ett halvt år sedan Erik Karlsson trejdades från San Jose Sharks till Pittsburgh Penguins. Då var tanken att han skulle gå från ett bottenlag till ett lag med chans att vinna Stanley Cup.

Så har inte blivit fallet.

Penguins är på god väg att missa slutspel för tredje säsongen i rad, och ryktena om en stor utförsäljning av spelare har gått heta hela säsongen.

En av spelarna det pratats mest om är just Karlsson. 34-åringen har två år kvar på sitt kontrakt med Penguins efter denna säsong, och är en spelare som general managern Kyle Dubas, enligt uppgifter till The Athletic, skulle vilja trejda.

Men den svenske stjärnbacken sitter på en no movement-klausul som gör att han själv kontrollerar sitt öde. Han måste godkänna en trejd för att Penguins ska kunna genomföra den. Just därför hetsar han inte upp sig inför fredagens trade deadline, säger han enligt Pittsburgh Now Hockey.

Erik Karlsson: ”Jag har inte blivit tillfrågad”

– I min situation har jag full kontroll över om något händer eller inte. Jag har inte blivit tillfrågad [om att avstå från min no-movement-klausul], och tills jag blir det – när och om det händer – kommer jag att ta ställning.

– Jag oroar mig inte för det eftersom jag har inget att oroa mig för. Jag kommer säkert att vara den första som får veta, och då tar jag itu med situationen om den uppstår. Fram till nu har det inte varit något jag tänkt på.

Svenskens lönetaksträff ligger på 11,5 miljoner dollar, men av dessa står Pittsburgh för tio då San Jose behöll 1,5 miljoner i trejden. I reell lön kommer Karlsson att tjäna nio miljoner kommande säsong, varav fem miljoner betalas ut i en bonus inför säsongen. Under sista året på kontraktet 2026/27 tjänar han 7,5 miljoner dollar varav sex miljoner betalas ut i en bonus.

Erik Karlsson vann Norris Trophy som ligans bästa back för tredje gången efter sin 101-poängssäsong med San Jose 2023. Under sin första säsong med Pittsburgh sjönk produktionen till 56 poäng (11+45) på 82 matcher. Den h’är säsongen har han svarat för 45 poäng (8+37) på 63 matcher och ser ut att landa någonstans i samma trakter som i fjol.