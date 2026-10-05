Petterssons smakstart: Poäng i varje match

Elias Pettersson i Vancouver har fått en bra säsongsstart.

Foto: Bob Frid-Imagn Images / USA Today Sports

Vancouver tog ledningen i slutet av den första perioden när Paul Cotter satte 1–0 i powerplay, framspelad av Filip Hronek och Elias Pettersson. Det var den fjärde matchen i rad med poäng från svenskens klubba.

Vegas vände dock på matchen i mittenakten efter mål från Mitch Marner och Victor Olofsson. Svenske Jonathan Lekkerimäki kvitterade för Canucks till 2–2, men bara en minut senare slog Marc Gatcomb till med vad som skulle visa sig bli segermålet för Golden Knights.

Vancouver har inlett säsongen med två segrar och två förluster. Med det har de även överraskat en del och fått en bra start på sin säsong efter att ha varit rejält nederlagstippade.

– För att vara ett lag som alla i hela världen sa ska komma sist i ligan är jag väldigt nöjd med hur vi har gjort det. Vi har en fantastisk grupp. Jag har sagt det tio gånger, men vi har en väldigt prestigelös grupp. Vi har en blandning av äldre och yngre killar och spetskompetens. När du har ett omklädningsrum som är så tajt och vill bli bättre tillsammans kan det ta dig hur långt som helst, sa Cotter till NHL.com efter matchen.

Matchfakta

Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 2–3 (1–0, 1–3, 0–0)

Första perioden: 1–0 (18.52) Paul Cotter (Filip Hronek, Elias Pettersson) PP1

Andra perioden: 1–1 (09.01) Mitch Marner (Brayden McNabb) 1–2 (14.30) Victor Olofsson (Mark Stone, Jack Eichel) PP1 2–2 (17.54) Jonathan Lekkerimäki (Linus Karlsson, Luke Schenn) 2–3 (18.28) Marc Gatcomb (Braeden Bowman, Nic Dowd)

Tredje perioden: -

Utvisningar: VAN: 4x2 min. VGK: 3x2 min.