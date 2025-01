NHL-debuterade – intill Elias Pettersson: ”Betyder mycket”

Elias Pettersson och Elias Pettersson skrev historia inatt.

Tillsammans blev Canucks-svenskarna det andra spelarparet i NHL-historien med samma namn att ställa upp i samma match.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



– Det betyder mycket. Jag är riktigt spänd, det ska bli kul. Jag ska bara förbereda mig så bra jag kan. Jag tror att hela familjen kommer att kolla. De har varit med mig hela resan så jag är glad att jag har dem.



Så lät det när Elias Pettersson, den yngre, mötte media inför vad som skulle bli hans NHL-debut natten till söndag. 60 minuter hockey senare hade den 20-årige backen både blivit historisk och säkrat sin första seger på den stora scenen – mot Washington Capitals och Aleksandr Ovetjkin,



Quinn Hughes blev den stora hjälten med sina två mål för Canucks i 2–1-segern, men för 20-åringen från Västerås blev det oavsett en kväll att minnas. Han klev av isen med 10.37 i istid.

För Elias Pettersson och Elias Pettersson innebar matchen att man blev det andra spelarparet någonsin i NHL med samma namn att ställa upp för samma lag i samma match.



Det som gör den historiska händelsen ännu märkligare är att det dock inte var första gången i Vancouver Canucks historia som detta skedde. Senast, och första gången, två spelare med samma namn spelade i NHL var det nämligen Greg Adams och Greg Adams som ställde upp under 14 matcher tillsammans säsongen 1988/89.



Det återstår att se hur många matcher dessa två svenskar gör intill varandra i och med de trejdrykten som cirkulerar kring ”EP40”.

Tonight won’t be 1st time in #Canucks history 2 players with the same name play together on the same lineup



In 1988/89 season @canucksalumni #8 Greg Adams (Nelson,BC) on left & #22 Greg Adams (Fuller Lake,BC) on right were teammates in VAN for 14 games@Sportsnet650@SNstats pic.twitter.com/dYvfvUdybb